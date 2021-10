Colapso de cloacas: Siciliano dijo que “las obras no se ven porque no están”

Miguel Siciliano se refirió este miércoles al colapso cloacal a raíz de una obra no autorizada en Villa Páez y Alberdi, señaló que las anteriores gestiones municipales no prestaron la debida atención al tema y criticó a la oposición.

“Esta gestión viene haciendo 22 aliviadores cloacales, en los diez años anteriores a Llaryora se hicieron cero”, manifestó el secretario de Gobierno municipal- mientras en tribunales se tramita una denuncia penal por la obra realizada sin autorización, que rompió un caño de agua e hizo desbordar cloacales en ese sector de la ciudad, Siciliano salió al cruce de la oposición. “Hasta hace un año y medio gobernaba tu partido, y me preguntás por el estado de las cloacas” señaló, en obvia referencia a la oposición municipal.

“En los últimos diez años no hicieron nada”, dijo, y detalló que “las obras no se ven porque no están”.

A la vez, el funcionario cuantificó en nueve las familias evacuadas en el Centro Vecinal de Villa Páez, pertenecientes a las ocho manzanas afectadas. Los vecinos son asistidos con agua potable y alimentos.

