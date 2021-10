Belgrano volvió a ganar, gustar y golear en la Primera C del fútbol femenino

Belgrano volvió a ganar, golear y gustar y se escapa en la tabla de posiciones.

Las "Piratas" visitaron a Deportivo Italiano, que previo al inicio de esta sexta fecha, compartía la cima del Grupo B de la Primera C del fútbol femenino de AFA. Y también le dio una paliza.

Las dirigidas por Daniela Díaz jugaron 5 partidos y golearon los 5 juegos. Esta vez fue 7-1 a las "Tanas".



A los 25 minutos Romina Gómez rompió el marcador con una excelsa definición, tras certera asistencia de Sabrina Maldonado.

No era un partido fácil hasta ese momento para el elenco que conduce Daniela Díaz, ya que las locales, con Bobadilla como abanderada generaban peligro por el sector izquierdo. Hasta los 30 minutos era, sin dudas, el partido más complicado, hasta el momento, para las "Piratas" en el torneo, porque las locales encontraron algunas grietas por ese sector. No obstante, Bobadilla, cuando desequilibró, se topó con la firmeza de las dos centrales: Aguirre-Server.

Pero crecieron las cordobesas, fundamentalmente con el partidazo de Sabrina Maldonado y Pilar Casas en la primera etapa.

A los 34 minutos la "Pepa" la paró de pecho en el área chica y ensayó una chilenita tremenda que dio en el palo. ¡Belleza! Fútbol champagne de Belgrano.

A los 41 otra vez el palo le negó otro tanto a Gómez, y segundos después la arquera Cabrera le tapó un remate a Mayra Acevedo. Merecía más Belgrano. Y a los 43' llegó esa diferencia tan buscada,

Nuevamente a través de una jugada combinada: La fórmula de Díaz. Es decir, con toque, toque, pase filtrado y definición precisa. ¿Las protagonistas? 'Pili' Casas, Cisneros, asistencia de 'Sabri' Maldonado y derechazo certero de 'Ari' Reche. ¡Golazo! (La oriunda de Pascanas tiene ocho goles en el certamen)

Y se abrió el arco, y empezaron a llegar los goles: A los 44' Fontanibe en contra marcó el 3-0 para las "Piratas".

El complemento siguió mandando Belgrano, y a los 15 minutos, Pilar Casas, ex Talleres, desde afuera del área clavó el balón al ángulo para el 4-0. También de afuera del área, pero de tiro libre, Sabrina Maldonado convirtió el 5-0. A los 29' la "Colo" Arrieto selló el sexto tanto del juego. Entre el quinto y el sexto tanto, fue expulsada la arquera Gabriela Ricca, y debutó en AFA la arquera, ex All Boys, Mery Tejeda.

A los 35 minutos Italiano descontó, tras una falla defensiva. Bobadilla le rompe el invicto al arco Celeste.

Sobre el final, la 'Gringa' Alisio selló el resultado 7-1.

Belgrano gana, gusta, golea y manda en la Primera C.

NOTAS RELACIONADAS: