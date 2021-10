Justicia sin perspectiva de género: el TSJ ratificó la condena a Flavia Saganías

La historia de Flavia Saganías es uno de los mayores ejemplos de cómo el patriarcado funciona en distintos ámbitos de la sociedad, donde distintos actores, públicos y privados, generan un dominó machista de injusticias que hasta pueden convertir a la víctima en victimaria. Eso pasó con Flavia, quien recibió una condena de 23 años por denunciar que su ex pareja, Gabriel Fernández, abusaba sexualmente de una de sus hijas.

Con denuncias por violencia de género, atravesando un puerperio luego de dar a luz a mellizos, y una orden de restricción que Fernández violaba de forma sistemática, Flavia no encontró respuesta en la denuncia penal que hizo por el abuso que estaba sufriendo su hija, y como tantas mujeres hacen cuando la única voz que se tiene es la propia, en agosto de 2017 utilizó las redes sociales, donde visibilizó con nombre y apellido el nombre del presunto abusador. Luego su hermano y su madre, con quienes ella no tenía mayor relación, fueron a la casa de su ex pareja, lo golpearon, le prendieron fuego al lugar, y de allí el resto: una condena a los tres, en la que según la Justicia Flavia fue la instigadora del ataque, y su madre y hermano coautores.

Desde el equipo técnico que lleva a cabo la defensa legal lograron que luego de siete meses presa en la cárcel de Bouwer, la mujer de 42 años pudiera volver a su hogar, con prisión domiciliaria, a cuidar a sus cinco hijos. Sin embargo, en nuevo capítulo de la lucha por la libertad de Flavia, el lunes pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó de forma unánime un recurso de apelación interpuesto por los letrados, y ratificó la condena a 23 años.

"Luego de casi un año y medio de paciente y respetuosa espera esta mujer ha recibido un nuevo revés judicial en su ya golpeada vida. El TSJ nos notificó el fallo que, sin ningún tipo de perspectiva de género, resuelve el recurso de casación interpuesto el 28 de mayo del año 2020 contra la condena a nuestra defendida, Flavia Saganías. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba rechazó de forma unánime nuestro recurso y confirmó la condena a 23 años de prisión que le impusieran a Flavia los jueces de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Cruz del Eje", indicó el abogado Carlos González Quintana a La Nueva Mañana.

Y agregó: "Debemos reconocer que en este trabajo siempre existe la posibilidad de que un planteo judicial sea rechazado, lo que nunca imaginamos es que la condena fuera confirmada de esta forma tan alevosa. El texto del recurso de casación fue fruto de un trabajo colectivo construido desde los aportes de diversas disciplinas".

Cabe recordar que el equipo técnico que acompaña a Flavia y que elaboró el recurso interpuesto está formado por ex jueces, profesionales del derecho, especialistas en filosofía jurídica, comunicadores sociales, antropólogos, mujeres formadas en perspectiva de género, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en criminología y dos defensores técnicos.

"Confiábamos plenamente tanto en su eficacia como en el éxito de nuestro trabajo. Las expectativas eran grandes, pero mayor fue la decepción que nos llevamos al conocer la sentencia, la que en ninguna de sus 105 páginas recoge un solo argumento de todos los planteados a la hora de demostrar que Flavia estuvo y está mal condenada. Pero nuestro asombro fue aún mayor cuando advertimos que tampoco se disminuyó el monto de la pena impuesta a nuestra defendida, la cual asciende a 23 años de prisión y acaba de ser confirmada", agregaron desde el equipo técnico.

Finalmente, adelantaron que tras el fallo del TSJ irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación "a revertir esta condena que solo ha traído un irreparable dolor a nuestra defendida y a sus hijos e hijas".