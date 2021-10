CFK: "No sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”

La vicepresidenta Cristina Fernández utilizó sus redes sociales para cuestionar al ex presidente, quien no asistirá a la indagatoria de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan.

La vicepresidenta Cristina Fernández utilizó este miércoles sus redes sociales para cuestionar en duros términos la actitud del ex presidente, Mauricio Macri, quien pareciera intentar eludir la indagatoria por el espionaje a familiares de marinos del ARA San Juan.

“La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”, escribió en Twitter la presidenta del Senado, en alusión a la estadía del exmandatario en Estados Unidos.

Macri fue citado a indagatoria este jueves por el espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no tiene planes de regresar al país y rendir cuentas de lo sucedido durante su Gobierno.

El juez federal de Dolores Martín Bava mantiene la citación a indagatoria para este jueves, aunque aún no pudo notificarlo. El expresidente está en el exterior y lo más probable es que mañana no concurra a Dolores, ya que no tiene previsto regresar por estos días al país.

Mientras tanto, el juez intenta notificarlo y hasta ahora obtuvo distintas direcciones aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones, el sistema Nosis y la Cámara Nacional Electoral.

A la dirección aportada por la Cámara Nacional Electoral ya concurrió una comitiva policial y el encargado del edificio dijo que Macri ya no vivía allí. Ahora el juez pidió a la Policía Federal de Dolores que notifique a Macri de la audiencia en todos los domicilios informados.

Cristina Fernández se refirió a la situación del dirigente opositor luego de que trascendiera que se sumará en Estados Unidos a un programa de "liderazgo académico", cuyo director es un ex asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Se trata del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una usina de pensamiento creada en abril pasado en el marco de la Florida International University (FIU).

Según la definición de la casa de altos estudios, es un "think tank independiente, no partidario que estudiará el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe".

"Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico", señaló el líder del PRO a través de su cuenta de Facebook.

Y agregó: "Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina".

"Muchas gracias a su director, Carlos Díaz-Rosillo, y al equipo de la Florida International University por ofrecerme esta oportunidad. Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones", concluyó el exjefe de Estado.

