Suma apoyos el pedido de señalización de un ex centro clandestino de detención

En 2020 vecinos pidieron a la Secretaría de Derechos Humanos nacional la señalización del ex Grupo de Artillería 141, actual Refugio Libertad. Respaldos políticos desde Calamuchita.

A más de un año del pedido elevado a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, vecinos del ex Grupo de Artillería 141 suman apoyos para que se señalice el ex centro clandestino de detención. Se trata de una ex guarnición del Ejército ubicada en Villa San Isidro, oficialmente reconocida en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado por haber sido centro de detención ilegal durante los primeros meses del golpe de Estado de 1976; en el predio, además, una causa judicial investiga si existen fosas comunes con restos de desaparecidos.

Desde Calamuchita, el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, comprometió este fin de semana apoyo al pedido de señalización, que se encuentra en trámite, en articulación con el Nodo Calamuchita de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y autoridades de otras localidades comprometidas con el tema. A la vez, también se avanzó en la posibilidad de que estudiantes de la localidad visiten el ex CCD, donde funciona un sitio de Memoria autogestionado por la organización Trabajadores Unidos por la Tierra.

El respaldo se explicitó en una reunión realizada este sábado en la comuna, donde además se avanzó en la conformación de una carpeta con los antecedentes del pedido, que sería entregada el 20 de noviembre próximo al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en el encuentro federal que se realizará en la ex ESMA.

El ex GA 141, actual Refugio Libertad, es desde 2018 recuperado de manera material y simbólica por Trabajadores Unidos por la Tierra, con permiso otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En el predio de 880 hectáreas propiedad del Estado nacional desarrollan más de diez unidades productivas, proyectos de recuperación de Memoria, merendero, ropero comunitario y una incipiente escuela de educación popular, entre otras iniciativas comunitarias.

