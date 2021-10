A puros golazos Belgrano volvió a golear en el Gigante de Alberdi

Las "Piratas" vencieron por 15-0 a Los Andes por la quinta fecha de la Primera C del fútbol femenino de AFA. Belgrano es una máquina que destroza a sus rivales con buenas armas y respeto.

Una máquina. Belgrano destroza a sus rivales. Y lo hacen con buenas armas y respeto. Esas goleadas son una muestra, no les tiene piedad, sigue con su juego arrasador aunque estén 0-0 ó 15-0.

Hay puntos altísimos. Ariana Reche está jugando en un nivel superlativo. Sabrina Maldonado está en modo Selección. Y Romina Gómez... es Romina Gómez, una leyenda del fútbol. Y podríamos seguir nombrando. El juego de las dirigidas por Daniela Díaz es de época y, sinceramente, no es una exageración.

Por eso en el Gigante de Alberdi cada vez más gente concurrirá, porque son un espectáculo.

El primer tiempo las "Piratas" ante el "Milrayitas" fueron una aplanadora. Priorizando el toque de la pelota, las triangulaciones, el buen trato y posesión de la misma. Siendo solidarias en el juego y para el juego. Porque hasta tiran lujos, pero necesarios, que aportan a las jugadas. No sobran. No hacen nada de más. Prácticamente no las dejaron pasar la mitad de la cancha. El pressing alto era asfixiante. Se nota el trabajo que hay en el equipo. Los pases largos abriendo la cancha son una marca registrada que anula las defensas contrarias. Lo hicieron ante Los Andes, pero también ante Lamadrid o San Martín de Burzaco.

La búsqueda constante de pases filtrados de Reche, Pilar Casas y Vicky Arrieto rompen todo.

Y así llegaron los goles. La mayoría golazos. Como el que inició la goleada a los 11 minutos. Tic, tic, tic,tic, toque, toque, toque, Reche rompiendo la "monotonía" y Gómez convirtiendo. Ovación. "¡Olé, olé, olé, Pepa, Pepa...!" El Gigante rendido ante la crack.

A los 14' Sabri Maldonado marcó el 2-0. A los 20' Reche hizo otro golazo tremendo tras asistencia de Gómez. Y siguieron los golazos con el pase como protagonista y Reche definiendo con clase. ¡Lo que juega la oriunda de Pascanas es un placer conceptual!

Goles con una estética y concepto futbolero que no son producto de la improvisación, sino de entrenamientos, entrenamientos y más entrenamientos...

A los 31' Mariana Alisio convirtió el 5-0. A los 36' Prado en contra estableció el 6-0. Y la Pepa a los 42' marcó el 7-0 para ir a los vestuarios.

El complemento siguió con la misma sintonía. A los 4' una falla defensiva de Los Andes derivó en el tercer tanto de la Pepa Gómez. A los 8' Arrieto convirtió el 9-0.

Hasta la arquera hizo un gol. Gabriela Ricca, ex jugadora de campo, de penal, a los 12 minutos marcó el 10-0.

A los 16' Gómez volvió a convertir, tras otro recital de toques que Reche inició con un cambio se frente preciso.

Y encima tiene recambios. La velocidad de Chanquia o la capacidad ofensiva de Florencia Ceballos. La delantera cada vez que entra se anota en el marcador. Lo hizo nuevamente en Alberdi, a los 32, a los 36 y 45. Reche, la figura de la cancha, a los 42', marcó su hattrick, luego de una jugada de Chanquia.

Fue 15-0. Fue una fiesta del fútbol. Un equipo histórico. Un plantel de época.