Dybala, otra vez desafectado por lesión en la Selección argentina

El delantero cordobés no se recuperó de una contractura sufrida en Juventus, y a pesar de haber sido convocado, no podrá estar en la jornada de Eliminatorias en octubre.

La "Joya" tuvo minutos de acción ante Venezuela en la ventana pasada, luego de también haber sufrido lesiones que no le permitieron estar presente en las primeras fechas. Foto: archivo.

Una mala noticia en el ámbito de la Selección argentina pero sobre todo para los cordobeses: el delantero de Juventus, Paulo Dybala, ex Instituto, quedó desafectado por lesión de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas para octubre.

DYBALA, OTRA VEZ AFUERA DE LOS CONVOCADOS ❌



El delantero se realizó estudios médicos y quedó desafectado para la triple fecha de octubre 🚨



¿A quién convocarías en su lugar? pic.twitter.com/2LW0wmaGJ7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 1, 2021

Dybala sufrió una contractura en la Liga Italiana pero lo mismo el DT Lionel Scaloni resolvió convocarlo, esperando su recuperación y de esa forma poder tenerlo disponible en alguno de los tres partidos. Pero los últimos estudios médicos arrojaron resultados no muy alentadores, por lo que desde AFA se procedió a darlo de baja.

Aún no hubo respuestas si tendrá o no reemplazo, aunque algunos hablan de la posibilidad de que sea citado el delantero de PSG Mauro Icardi. La "Joya" tuvo minutos de acción ante Venezuela en la ventana pasada, luego de también haber sufrido lesiones que no le permitieron estar presente en las primeras fechas.

#SelecciónMayor Tras la evaluación de sus estudios médicos se decidió que el futbolista @PauDybala_JR quede desafectado de la convocatoria para la triple fecha de octubre. pic.twitter.com/7qVEUYf1Lo — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 1, 2021

El otro futbolista con lesiones es el lateral -volante izquierdo de Sevilla, Marcos Acuña, quien padece un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Por dicha circunstancia fue convocado de urgencia el ex defensor de Talleres Facundo Medina, hoy en Racing Lens de Francia.

Argentina por el camino al Mundial de Qatar 2022 enfrentará el jueves 7 de este mes a Paraguay en Asunción (A las 20); domingo 10 a las 20.30 ante Uruguay en el Monumental y el jueves 14, a la misma hora, recibirá a Perú, también en Núñez.

#SelecciónMayor El futbolista de @RCLens, Facundo Medina, se suma a la convocatoria de @lioscaloni para afrontar la triple fecha de octubre. pic.twitter.com/7hMXMCYeAO — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 30, 2021