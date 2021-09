Carlos Auzqui, con elogios a Medina y Talleres como “su lugar en el mundo”

El delantero de Talleres Carlos Auzqui festejó con emoción y mesura a la vez el triunfo de Talleres ante Temperley por Copa Argentina, para llegar a Semifinales, pero igual vertió declaraciones tan importantes como sinceras. No solo de su momento personal, sino también con palabras elogiosas al DT Alexander Medina.

“En Talleres encontré mi lugar en el mundo, me siento valorado, respetado, logré continuidad y los hinchas me dan su afecto. Yo estuve en muchos clubes y nunca pude asentarme del todo. Acá me dieron la oportunidad y pude sacar lo mejor de mi juego”, declaró el “Perro”.

Sobre el “Cacique” Medina resaltó: “Es más que un entrenador. Está un paso adelante, en todo. Se te adelanta a lo que va a pasar en el partido. Y en el vestuario es uno más, no es un padre, es un hermano mayor para nosotros. Nos pregunta por la familia, por cómo nos sentimos, por cómo estamos anímicamente. En ese sentido, se merece lo mejor, trabaja como nadie y tiene una gran personalidad, es muy fuerte de la cabeza”.

Sobre su momento, a pura emoción, remarcó el sufrimiento de algunos jugadores ante las críticas. “No es fácil la vida del futbolista. La gente cree que porque tenemos un buen sueldo, por salir en la televisión, por estar siempre en boca de los hinchas, uno maneja todo como quiere. Y cuando las cosas no salen, las respuestas son crueles. Tengo Instagram, me gusta ver qué se dice pero lo mismo cuando hay insultos, es muy difícil. Sufre la familia, sufren los amigos, en mi caso mi esposa y mi viejo. Uno no entra a la cancha a hacer las cosas mal como tampoco el carnicero sale a cortar mal la carne. Espero que algún día que la gente entienda que detrás del jugador hay una persona con sentimientos y que sufre cuando lo insultan”.

“Estamos ilusionados con pelear los dos frentes, el torneo local y la Copa Argentina, pero vamos paso a paso, con pies en la tierra”, cerró Auzqui.

