"Talleres tiene un plantel competitivo, no solo un once titular"

El defensor de Talleres Juan Cruz Komar habló en conferencia de prensa del momento del equipo y la punta de la tabla, destacando como virtudes principales los recursos disponibles. "La clave está en que haya un plantel competitivo y no solo un once titular. Hace varias temporadas se han ido varios jugadores y no cambiamos la idea de juego", contó el zaguero, a modo de explicación del presente del conjunto de barrio Jardín, que figura en lo alto de la Liga Profesional.

"En el plantel se mantiene la mesura y la calma porque sabemos que no hemos conseguido nada. El entrenador logra mantener al plantel motivado en todos sus aspectos y hay un plantel muy competitivo", agregó Komar, sin quitarse de encima la responsabilidad de buscar el título, aunque poniendo mesura a tanta euforia por parte del hincha. "Falta un montón en el torneo. Quedan 12 fechas. Si nos mantenemos bien, sabemos que vamos a estar ahí".

Komar, sobre la jugada del cuarto gol de Talleres: "Si, estaba offside y también me pega en la mano. Lo tendrían que haber anulado".

¿Si sos hincha y él le decía al árbitro que lo anule, aplaudís o puteás?pic.twitter.com/gIuU0lTU1h — Gerardo López (@GerardoLopez) September 27, 2021

Con respecto al partido de Copa Argentina ante Temperley, remarcó: "Temperley va a ser un partido muy complicado. Tenemos que estar muy atentos y motivados. Es una oportunidad única porque es estar cerca de lograr un gran objetivo", comentó. ¿Puede Talleres jugar los dos torneos en simultáneos? Ante esa consulta, Komar contestó: "Yo creo que podemos apostar a las dos cosas (Torneo y Copa Argentina), el torneo te da la oportunidad de estar en competencia".

Sobre su retorno al equipo luego de la lesión, destacó su proceso de recuperación: "Estoy contento. Me pone bien jugar y poder ser protagonista. Ya jugué seis partidos en lo que va del año y voy recuperando el nivel".

Con mucha autocrítica, remarcó que ante Rosario Central en el cuarto gol la pelota le pega en la mano y que incluso estaba en off side. "Lo tendría que haber anulado", confesó.