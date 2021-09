Pabellón Argentina: confirmaron el sobreseimiento de Leticia Celli

La Justicia Federal de Córdoba confirmó el sobreseimiento de la abogada Leticia Celli, que se encontraba imputada por usurpación, en el marco de la causa que investiga la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ocurrida en 2018.

El Juzgado Federal estimó que corresponde sobreseer a la docente y letrada de derechos humanos, respecto al ilícito de usurpación por despojo, por el cual fuera oportunamente indagada y se dictara auto de falta de mérito.

"Gran alegría de que se haga un poquitito de justicia! Me acaban de notificar el sobreseimiento en causa de Pabellón Argentina, una causa que nunca debiera haber existido, que trajo incertidumbre, problemas laborales. Tres años se demoraron para hacerlo. Le buscaron la vuelta y la vuelta, pero no la encontraron y no les quedó otra porque lo único que yo estaba haciendo era ejercer mi profesión libremente, defendiendo a les estudiantes, un derecho elemental en un estado supuestamente democrático. Pues si quienes estamos para defender personas y derechos ya no vamos a poder hacerlo porque seremos perseguidos penalmente, ¿qué nos queda? ¿Qué les queda a quienes no tienen esta herramienta?", sostuvo Celli a través de sus redes sociales.

Y agregó: "La causa del Pabellón Argentina fue y es una persecución abierta al derecho a la protesta que no se puede permitir. Fueron miles en el país defendiendo la educación pública en 2018. Abajo el juicio contra les 27 estudiantes. ¡Sobreseimiento ya! ¡Gracias, gracias eternas a todes les que acompañaron en este trance!".

La causa judicial es encabezada por fiscales Graciela López de Filoñiuk y Maximiliano Hairabedian junto al juez Hugo Vaca Narvaja. Por el hecho se encuentran procesados 27 estudiantes universitarios.

