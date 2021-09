"No podemos permitir que los chicos se vayan de la escuela", afirmó Perczyk

"No nos podemos permitir como sociedad que los chicos se vayan de la escuela, hay que poner eso como faro, como obsesión", remarcó Perczyk. Foto: Télam

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este jueves que como sociedad "no nos podemos permitir que los chicos se vayan de la escuela", confirmó que algunos alumnos deberán recuperar clases y contenidos y anticipó que desde su cartera buscarán "uno por uno" a quienes se desvincularon de sus escuelas durante la pandemia de coronavirus.

"Es casi una obsesión lo que tenemos que asumir, de recuperar lo perdido, las clases, a las chicas y chicos que se nos fueron, recuperar temas contenidos y aprendizajes, porque no nos podemos permitir que los chicos se vayan de la escuela", dijo el flamante Ministro en diálogo con Radio La Red.

"No nos podemos permitir como sociedad que los chicos se vayan de la escuela, hay que poner eso como faro, como obsesión", remarcó Perczyk, quien explicó que los alumnos se desvincularon a lo largo de la pandemia por no poder conectarse desde sus casas pero también por "razones socioeconómicas".

Tras considerar que la escuela "es el lugar que tienen que estar" los estudiantes, apuntó que "buscarán uno por uno a los alumnos que se desvincularon de la escolaridad" en el contexto de pandemia por el coronavirus por situaciones económicas complejas.

Asimismo, adelantó que propondrá a las provincias que se implementen clases en vacaciones, contraturnos y los días sábados para que algunos alumnos recuperen los contenidos perdidos durante la pandemia.

"Menos tiempo de aprendizaje es menos aprendizaje, hay que aprovechar el espacio contra turno, los sábados y el verano para estimular el placer por la lectura y aprendizajes que llevan tiempo y recursos de maestros, que se han roto el lomo en este tiempo", sostuvo Perczyk.

Y en ese sentido, aseguró que planteará el tema en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación, donde se propondrá además la creación de un fondo especial para asegurar la asistencia a clases durante el verano.

Respecto a las diferencias en las directivas con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro señaló que "hubo clases como se pudo dar clase y la Ciudad también tendría que decir cómo dio clases cuando no dio clases".

Al ser consultado por gremios docentes, maestros y maestras que no acuerdan con el regreso a la presencialidad, Perczyk dijo que "las escuelas son presenciales y el Estado tiene que asegurar las normas y todos tenemos que cumplirlas".

"Los docentes argentinos han hecho un esfuerzo enorme, hay que aplaudirlos y reconocerles este trabajo, no hay manera de construir si uno no ve lo que hace el otro y con los sectores que no quieren la presencialidad habrá que acordar con ellos, porque volver es la regla", subrayó.

Sobre la presencialidad en las universidades, el Ministro dijo que se garantizó que las prácticas y materias que lo precisan fueran presenciales, pero que "el resto terminarán el cuatrimestre como se empezó, para no perder las cursadas de alumnos que viven en otras provincias".

A su vez, apuntó que las materias del verano de la universidad "estarán garantizadas con presencialidad".

