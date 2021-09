Para la izquierda, el nuevo Gabinete "ratifica el rumbo del ajuste"

“Luego de la derrota electoral del Frente de Todos, donde mucha gente desilusionada dejó de apoyar al gobierno por el ajuste que vienen implementando, buscan salir de esta crisis política por derecha. Los nuevos funcionarios son personajes reaccionarios y anti derechos". Con esas palabras, Laura Vilches, candidata a senadora por el Frente de Izquierda Unidad, cuestionó los movimientos al interior del Gobierno que se plasmaron con el cambio de nombres en el Gabinete anunciados en la noche del viernes.

"Las mujeres y disidencias no nos olvidamos que Juan Manzur está fuertemente ligado a la Iglesia, obligó a parir a una niña de 11 años y es un ferviente militante contra nuestros derechos. Aníbal Fernández, nombrado en el Ministerio de Seguridad, es el responsable político del asesinato de Kosteki y Santillan y quién dijo que Jorge Julio López estaba “en la casa de la tía”. Con este personaje nefasto buscan dar un mensaje claro de que la represión a la protesta social será más dura”, dijo Vilches en la tarde del sábado.

“Esto muestra lo que veníamos planteando. Las tensiones entre los distintos sectores del gobierno no expresaban rumbos de fondo diferentes sino una disputa de poder. Atrás de este giro está el objetivo central con el que todos coinciden que es mostrar “garantías” para el acuerdo con el FMI. Como se demostró en estos casi 2 años de gobierno del Frente de Todos, es incompatible seguir pagando la deuda y atender las necesidades de las grandes mayorías”, consideró la ex legisladora.



Por su parte, la candidata a diputada por el espacio de izquierda en Córdoba, Liliana Olivero señaló que "no se trata de cambiar tal o cual figurita sino un cambio rotundo de política para combatir los males sociales".

"El gobierno ha decidido ratificar el rumbo del ajuste como lo muestra el Presupuesto 2022 donde recorta nuevamente a los jubilados, vendrán nuevos tarifazos y habrá menos presupuesto para salud y vivienda. Y en esto no hay grieta entre Alberto, Cristina y Massa", afirmó Olivero.

Según entiende, “las caras del nuevo gabinete han acrecentado la bronca. Parte de ese descontento ya se canalizó vía el voto al Frente de Izquierda Unidad que emergió como tercera fuerza nacional y superó el millón de votos". En ese contexto y con una campaña electoral por venir, Olivero convocó a "las y los trabajadores, mujeres y jóvenes a seguir por eso camino para seguir luchando para que la plata vaya a salario y trabajo, no para el FMI. Y para consagrar bancas del Frente de Izquierda en noviembre, que sigan apoyando las luchas y levanten la voz en el Congreso y en las por los cambios de fondo que hacen falta imponer”.

