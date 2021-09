Moyano apoyó al Gobierno y pronosticó que va a revertir las PASO

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, ratificó su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández, y sostuvo que si bien tiene "cosas que corregir", en noviembre el oficialismo va a "reventar las urnas" y revertir el resultado adverso de las PASO.

"El peronismo y el trabajador va a ratificar la confianza en el Gobierno, nadie puede y menos un trabajador votar a un gobierno que ya dijo que va a implementar políticas que van a afectar a los trabajadores", sostuvo en un crítica a Juntos por el Cambio.

Moyano sostuvo que "seguramente va a haber alguna reunión" del sindicalismo con Alberto Fernández para "decirle algunas diferencias y cosas que hay que corregir".

Consultado sobre cuáles son las cosas que le van a pedir modificar, respondió: "Algunas temas individuales de algunas actividades, eso se lo vamos a transmitir al Presidente, que siempre nos ha escuchado y tratado de dar una respuesta".

"Algunos creen que (la interna en el oficialismo) favorece a la oposición, yo no lo creo. Lo que pasó el domingo fue un llamado de atención, como diciendo 'no hagan lo que no corresponde', pero estoy convencido que en noviembre reventamos las urnas", agregó el camionero.

Moyano se expresó así en una conferencia de prensa luego de una cumbre del grupo de gremios que lidera, los del Fresimona (Frente Sindical por el Modelo Nacional), en la que el sector definió avanzar con su retorno a la CGT de cara a la renovación de autoridades de la central prevista para el 11 de noviembre.

Fuente: Noticias Argentinas