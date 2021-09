Aníbal Fernández: "No hay ningún quiebre en el Gobierno nacional"

El ex jefe de Gabinete se hizo presente este miércoles en Casa Rosada y se reunión junto al presidente Alberto Fernández, tras la presentación de la renuncia de algunos ministros.

"Vine a conversar con el Presidente de política, no me ofreció nada. No vine como interlocutor entre Cristina y Alberto", remarcó el interventor de YCRT. Foto: NA.