Siciliano: "Las políticas nacionales para con la universidad pública están erradas"

De cara a las próximas elecciones de medio término LNM dialogó en exclusiva con el legislador provincial y presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Miguel Siciliano. El dirigente se expresó en la entrevista respecto a las propuestas de su espacio para el electorado cordobés, y sobre la valoración del episodio de la publicación de un falso video del gobernador Martín Llaryora por parte del radical Rodrigo De Loredo.

“Imaginemos que De Loredo hubiera hecho un video con Llaryora declarando un estado de sitio”.

¿Cómo asumen la creación y divulgación del video apócrifo de Llaryora por parte de Rodrigo De Loredo?

-Lo que ha hecho De Loredo es un delito de una gravedad institucional muy importante. Usar el rostro, la voz, y el físico de otra persona para hacerle decir a esa persona cosas que nunca dijo constituye claramente un delito; pero ese delito se agrava mucho más cuando quien comete el delito es un diputado nacional –y cuando la víctima es nada menos que el gobernador de una provincia-. Imaginemos si en un video -del tipo divulgado- apareciera el gobernador declarando un estado de sitio, o diciendo que dejará de pagarles los sueldos a los empleados provinciales. Cuáles serían los alcances de las consecuencias que acarrearían videos como estos Además abre una discusión ética y moral: ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar alguien como De Loredo con tal de perjudicar a tu adversario político para conseguir un voto más? Hay que pensar entonces que si alguien así es capaz de hacerle esto a un gobernador qué es lo que no estaría dispuesto a hacerle a un ciudadano común y corriente. Los dirigentes políticos jóvenes –como De Loredo- debieran venir a expresar una nueva forma de hacer política; y no recurrir a los más bajos comportamientos de la vieja política. Y quiero señalar que lo que más asombra son sus declaraciones posteriores en las cuales, lejos de disculparse, él –De Loredo- pareciera reivindicar orgullosamente su accionar.

“Nuestros diputados votan pensando únicamente en la conveniencia de Córdoba y de Argentina”.

De cara a las próximas elecciones, ¿cuáles piensa usted que deben ser los ejes sobre los cuales se construya un discurso que seduzca y convenza al electorado de que HUxC es el espacio que mejor representa los intereses de Córdoba?

-Yo creo que desde nuestro espacio debemos asumir el desafío de que el ciudadano cordobés no vote sintiendo y pensando desde “la grieta” –mileísmo/kirchnerismo-; digo esto entendiendo que desde los espacios aludidos van a intentar que los cordobeses voten pensando en contra de alguno de esos dos espacios. Entiendo que nosotros –HUxC- debemos convencer a la ciudadanía de no votar “contra” nadie, sino a favor de Córdoba. Hay que hacerles saber muy bien cuán importante es para la provincia contar con un diputado más o uno menos. Porque en la legislatura nacional hay elecciones presupuestarias –que afectan a nuestra provincia- que se ganan muchas veces tan solo por un voto de un diputado. Estas elecciones –en la legislatura nacional- a veces definen, por ejemplo, si la provincia podrá contar con un hospital más, o con nuevas escuelas, o una nueva ruta. Hay que hacerle llegar a los cordobeses que los diputados que los representen tienen que ser aquellos que no van a decirle que no a todo lo que proponga Milei –como hace el kirchnerismo-, ni tampoco que sí –como lo hacen Luis Juez o Rodrigo De Loredo-; que nuestros diputados apoyarán o no –a las propuestas de Milei- basados únicamente en la conveniencia de Córdoba y de Argentina. Esto ya se demostró en dos casos que sirven de muestra: cuando le votamos en contra de la primera versión de la ley Bases porque, entre otras cosas, gravaba con 15% las exportaciones a la industria agro exportadora e iba a fundir a las industria cordobesas del rubro –y nos llamaron kirchneristas-; y luego cuando quitaron eso de la ley bases -y el cierre de la Fabricaciones Militares, entre otras cosas-, la votamos a favor –y nos llamaron mileístas-; nosotros –HUxC- no somos ni libertarios ni kirchneristas, nuestro candidato a presidente fue quien pensamos era el mejor para ejercer el cargo: Schiaretti. Y a él lo votamos. En definitiva, HUxC es un espacio político que principalmente piensa en –y defiende a – la clase media que trata de utilizar un leguaje común -y con sentido común-, lejos del insulto, de las injurias y del enfrentamiento ciego contra otros sectores políticos con los cuales tenemos el deber de sentarnos a negociar. Nosotros nunca insultamos a nuestros adversarios, jamás van a encontrar actitudes semejantes en De la Sota, Schiaretti o Llaryora para con otro actor de la política nacional o provincial.

"Es una locura que Milei continúe saqueando a los productores".

Hablemos sobre algunos tópicos puntuales como las retenciones a la producción agropecuaria, y la educación y las obras públicas.

-En cuanto a las retenciones expresamos nuestro total apoyo a la eliminación total de éstas, es una locura que Milei continúe saqueando a los productores. El sostenimiento de las retenciones perjudica a la Provincia y todo el país. Milei lo sabe, por eso fue una de las promesas de campaña para los productores. Es incomprensible que a otras provincias que tienen una fuerte producción minera o hidrocarburífera se las premie quitándoles impuestos o dándoles regalías y a las que producen en el campo agropecuario –como Córdoba, por ejemplo, se las castigue -por producir- con estas terribles retenciones. En lo referente a la educación pública nosotros sostenemos que es uno de los factores fundamentales de la existencia de la clase media, ya que es el punto de partida de la movilidad social ascendente, punto de partida consistente en que –nada más ni nada menos– exista la posibilidad de que todos los hijos de los ciudadanos cordobeses puedan ir a la universidad y llegar a ser profesionales. Sin universidad pública es prácticamente imposible que se pueda acceder a este nivel de formación por parte de la mayoría de los jóvenes. Por eso creemos que las políticas nacionales para con la universidad están erradas. Nosotros no solamente hemos defendido –desde la legislatura provincial- a la universidad pública y hemos realizado numerosos pedidos de que no se la desfinancie; además, desde la gobernación –a cargo de Llaryora-, se están construyendo 13 universidades públicas provinciales y gratuitas, para que las personas que habitan la provincia -de Deán Funes, del sur de Córdoba, de Villa María, de La Carlota- no dejen de estudiar por no poder pagar los viajes o los alquileres en la capital provincial. Por último, en referencia a la obra pública –y destacando que desde hace 22 años la Provincia tiene superávit fiscal-, es de notar que Córdoba no ha parado de asumir nuevos emprendimientos del tipo –como autopistas, cloacas, distribución de agua potable-. En parte porque es una gran fuente de mano de obra y activa muchísimo la economía de toda la provincia - fundamentalmente la de aquellas localidades a las cuales llega la obra-. O si no que les pregunten a los habitantes del los valles -de Paravachasca, Calamuchita, o de Punilla- si no han crecido en los últimos tiempos como consecuencia del arribo de la obras publicas –presentes en puentes y rutas, por ejemplo-. Hay que recalcar que siempre hablamos de obra pública bien hecha, con transparencia, sin corrupción, y con superávit fiscal en la administración provincial.

"Córdoba tiene una mano de obra muy vinculada al sector de manufacturas".

Por último, y hablando de mano de obra y empleo, ¿qué reflexionan –desde HUxC- respecto al fuerte incremento en la tasa de desempleo en la provincia?

-Que este incremento es consecuencia directa de la política económica que lleva adelante Milei ya que Córdoba tiene una mano de obra muy vinculada al sector de manufacturas –sobre todo en el sector automotriz y la metalmecánica-. Si se importan autos usados chinos, o maquinaria agropecuaria estadounidense de segunda mano, es claro que va impactar en el desempleo de nuestros comprovincianos. Por eso somos –HUxC- tan críticos con la falta de políticas que apunten a lo productivo desde la administración nacional –el viernes publiqué un tuit al respecto-. Además Córdoba es la provincia que menos empleo público tiene por habitante dentro del concierto de las provincias argentinas. En las provincias con alto empleo público la caída del empleo en el sector privado no impacta tanto. Por eso es tan importante saltar “la grieta” al hacer política. Porque la terminación de un gasoducto que nos permitiría venderle gas al mundo –en lugar de comprar como se hace hoy- no es asunto de derechas o izquierdas; como tampoco lo es el pretender dejar de vender cereales crudos y no destinarlos a una producción de bio combustibles como ya lo han hecho Paraguay o Brasil.