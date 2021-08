Advierten que el riesgo de incendios en Córdoba sigue en niveles extremos

El riesgo de incendios forestales sigue en niveles extremos en la provincia y al menos hasta el martes se mantendrá la advertencia, en línea con el alerta emitido días atrás por la Secretaría de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

Las condiciones meteorológicas actuales elevan el riesgo de incendios. Desde el fin de semana se registra una ascenso paulatino de la temperatura y para el martes se pronosticaron máximas que llegarían a los 30 grados.

"Además, la humedad relativa en ambiente será baja con vientos moderados a regulares con ráfagas del sector norte. A ello se suma la disponibilidad del material combustible que se encuentra elevada, especialmente sobre el noroeste donde se superan los máximos históricos”, adelantó el organismo días atrás.

A continuación información importante a la hora de prevenir incendios:

-No quemar restos de poda, basura, rastrojo y malezas retiradas de terrenos.

-Efectuar prácticas preventivas en cada predio, por ejemplo: calles cortafuego; limpieza de alambrados; construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes); llenar piletas de natación o tanques australianos durante todo el año (reserva de agua indispensable en caso de incendios).

-No arrojar fósforos encendidos en campos, bosques o zonas arboladas en ningún caso. La mayoría de los incendios se originan y ocurren a causa de la falta de precaución.

-Tener en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata y generar un incendio.

-No tirar colillas de cigarrillos en campos.

-Intentar apagar fuegos iniciados en el pasto, mientras no alcancen demasiada intensidad. Pueden utilizarse mantas o bolsas (si es posible, mojadas) para golpear las llamas.

-Para dueños de campos, realizar picadas perimetrales. Consisten en crear una franja de 6 a 15 metros de ancho desde el límite de un predio hacia el interior, donde debe eliminarse todo el material combustible. La construcción y mantenimiento de estas picadas es obligatoria por ley 9.814 (ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba).

Números de teléfonos ante emergencias: Policía 911 o el número gratuito 0-800-38346 (FUEGO).