Vuelta del público a los estadios: Vizzotti y Lammens se reúnen con la AFA

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se reunirán este jueves con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir el protocolo que se utilizará en la vuelta del público a las canchas, que tendrá su prueba piloto el 9 de septiembre en el partido entre Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

"Hoy nos estamos reuniendo con la AFA y con el ministro Lammens para poder saber el protocolo que se va a llevar a cabo frente a la vuelta del público a los estadios", anunció Vizzotti esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, explicó que la del 9 de septiembre "es una prueba piloto" y expresó: "Esperamos que sea exitoso para que podamos empezar a tener más aforo en los diferentes espectáculos".

La prueba piloto que se realizará ese día en el estadio Monumental de River Plate contará con un aforo del 30 por ciento, según se informó esta semana. Vizzotti agregó que tienen "la expectativa de que a medida que aumente la vacunación se pueda aumentar" la capacidad de asistentes.

"Hay que pedirles a quienes asistan que tengan en cuenta la importancia que tiene su rol cumplimiento de las normas como el uso del barbijo, la distancia y no mezclarse con otras burbujas para que podamos tener un piloto exitoso que pueda aplicarse en todo tipo de espectáculos", subrayó.

En cuanto a las medidas que se adoptarán, Vizzotti señaló que "hay muchos países que no piden el PCR en los diferentes espectáculos que se hacen", aunque advirtió que "todavía no está definido" si va a ser necesario en este caso. "En el contexto epidemiológico, al aire libre y con un aforo del 30% no es un requisito sine qua non tener PCR, ni la vacunación porque tampoco es requisito para ir a un restaurante y pasar dos horas", puntualizó.

En tanto, agregó que ya están hablando con la cartera de Deportes para trabajar con el Club Atlético River Plate y con la AFA para que durante el partido exista "la mayor distancia posible en la misma fila" y que las familias estén en una burbuja aislada del resto y distribuidas "lo más ampliamente posible en las tribunas".

"El trabajo lo vamos a hacer con todos los clubes del fútbol argentino y, más que nada, con quienes asistan", adelantó la funcionaria.

Fuente: Agencia Télam

