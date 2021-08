Bella Vista: los jugadores siguen prófugos y aseguran que todo fue una broma

Los dos jugadores de Bella Vista, protagonistas del video en el que portan balas y un arma para amenazar a los clubes de la Liga Cordobesa, continúan prófugos.

En las últimas horas el fiscal José Mana dictó la orden de detención contra Iván Radicci, de 23 años, y Pablo Ferrero, de 33 años, bajo la imputación de amenazas y uso de arma de fuego.

"Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera", aseguran mientras uno agita una pistola y el otro muestra las balas.

Mana inició la investigación de oficio y después de identificar a los dos jugadores ordenó su arresto que hasta la noche de este martes no se había concretado.

Según la defensa de los jugadores el video que grabaron se trató de una "broma interna" que se filtró.

Fabio Ponce, uno de los abogados defensores de los futbolistas, relató lo que supuestamente sucedió. "Es muy simple, fue una broma. Primero dirigida al grupo de WhatsApp, donde el profe pidió que lo eliminen y luego se lo envían al amigo de toda la vida, ex jugador del club, el Potro. Lamentablemente fue una broma que se fue de las manos con un contenido no muy adecuado. Tenemos las pruebas para poder exponer nuestra verdad", afirmó.

Al respecto de la aparición de un arma y de las balas, el letrado dijo a Canal Doce: "Nosotros tenemos entendido que no era un arma de fuego activa, sino una réplica. Eso debemos probarlo. Sabemos que no corresponden ese tipo de bromas pesadas y los muchachos lamentablemente se mandaron una macana".

Además, Ponce no negó que quien porta el arma en el video, Iván Radicci, tendría antecedentes penales. "Desconozco si tiene alguna condena firme, si sé que tuvo un requerimiento de la Justicia", expresó.

Por su parte, el entrenador de los jugadores implicados, Gabriel Peralta, quien forma parte del grupo de WhatsApp donde habría llegado primero el video, mostró una copia del chat en el que pide que den de baja las imágenes. "Es un video que le habían hecho a un ex compañero, no se iba a subir porque era para mandárselo al amigo. Les dije que no lo pusieran en el grupo porque nos iba a traer problemas. Cuando veo que lo subieron era tarde, alguien lo viralizó", manifestó el DT.

