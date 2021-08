Belgrano y Camioneros golearon y siguen arriba en la tabla

Continúa en marcha el torneo de fútbol femenino de la Liga Cordobesa y éste sábado fue una jornada especial, debido a que se celebró en todo el país el primer "Día de la Futbolista argentina".

La octava fecha tanto de Primera A como de Primera B se jugó en cuatro canchas distintas:

Montecristo

Amsurrbac 1 vs 0 El Carmen

San Lorenzo 0 vs 3 La Unión

B° Parque 3 vs 0 Racing

Villa Esquiú

Avellaneda 0 vs 2 Juv. B° Com.

Villa Azalais 1 vs 3 Def. Central Cba.

Instituto 1 vs 1 Gral. Paz Juniors

All Boys

Las Palmas 0 vs 3 Camioneros

USV 0 vs 2 Lasallano

All Boys 0 vs 2 Unión Florida

Villa Esquiú

Atl. Carlos Paz 0 vs 0 Atalaya

Huracán 3 vs 2 Medea

Villa Siburu 1 vs 1 Dep. Alberdi

Arg. Peñarol 0 vs 4 Belgrano.

