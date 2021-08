Belgrano ya tiene el fixture para afrontar la Primera C del fútbol femenino de AFA

Cada vez falta menos para el debut de Belgrano en el torneo de Primera C de fútbol femenino que organiza AFA. Este jueves se conoció que las "Piratas" formarán parte del Grupo B y debutarán recién en la segunda fecha,

El certamen que lo afrontarán 22 equipos, dividido dos Zonas de once equipos cada una, donde se jugará todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos, ya tiene su fixture.

Las dirigidas por Daniela Díaz tendrán la primera fecha libre y su presentación será, de visitante, ante San Martín de Burzaco.

Su debut de local será ante Lamadrid. Hay intenciones de que ese acontecimiento histórico sea en el Gigante de Alberdi.

Cabe destacar, que ascenderán a la Primera División “B”, los dos finalistas del Torneo “Reducido”, al que llegan los clubes ubicados del 1° al 4° puesto de la Tabla Final de Posiciones 2021 de la “Fase Clasificación” de cada una de las Zonas “A” y “B”.

Los juegos que afrontará Belgrano serán televisados por el canal cordobés Showsport.

El fixture del Grupo B:

Fecha 1

LIBRE C. BELGRANO (CBA.)

ARG. DE MERLO C. SAN MARTÍN (B.)

CANNING C. GRAL. LAMADRID

ITUZAINGÓ C. TROCHA

NVA. CHICAGO C. LOS ANDES

VILLAS UNIDAS C. SP. ITALIANO



Fecha: 2



VILLAS UNIDAS C. LIBRE

SP. ITALIANO C. NVA. CHICAGO

LOS ANDES C. ITUZAINGÓ

TROCHA C. CANNING

GRAL. LAMADRID C. ARG. DE MERLO

SAN MARTÍN (B.) C. BELGRANO (CBA.)



Fecha: 3



LIBRE C. SAN MARTÍN (B.)

BELGRANO (CBA.) C. GRAL. LAMADRID

ARG. DE MERLO C. TROCHA

CANNING C. LOS ANDES

ITUZAINGÓ C. SP. ITALIANO

NVA. CHICAGO C. VILLAS UNIDAS



Fecha: 4



NVA. CHICAGO C. LIBRE

VILLAS UNIDAS C. ITUZAINGÓ

SP. ITALIANO C. CANNING

LOS ANDES C. ARG. DE MERLO

TROCHA C. BELGRANO (CBA.)

GRAL. LAMADRID C. SAN MARTÍN (B.)



Fecha: 5



LIBRE C. GRAL. LAMADRID

SAN MARTÍN (B.) C. TROCHA

BELGRANO (CBA.) C. LOS ANDES

ARG. DE MERLO C. SP. ITALIANO

CANNING C. VILLAS UNIDAS

ITUZAINGÓ C. NVA. CHICAGO



Fecha: 6



ITUZAINGÓ C. LIBRE

NVA. CHICAGO C. CANNING

VILLAS UNIDAS C. ARG. DE MERLO

SP. ITALIANO C. BELGRANO (CBA.)

LOS ANDES C. SAN MARTÍN (B.)

TROCHA C. GRAL. LAMADRID



Fecha: 7



LIBRE C. TROCHA

GRAL. LAMADRID C. LOS ANDES

SAN MARTÍN (B.) C. SP. ITALIANO

BELGRANO (CBA.) C. VILLAS UNIDAS

ARG. DE MERLO C. NVA. CHICAGO

CANNING C. ITUZAINGÓ



Fecha: 8



CANNING C. LIBRE

ITUZAINGÓ C. ARG. DE MERLO

NVA. CHICAGO C. BELGRANO (CBA.)

VILLAS UNIDAS C. SAN MARTÍN (B.)

SP. ITALIANO C. GRAL. LAMADRID

LOS ANDES C. TROCHA



Fecha: 9



LIBRE C. LOS ANDES

TROCHA C. SP. ITALIANO

GRAL. LAMADRID C. VILLAS UNIDAS

SAN MARTÍN (B.) C. NVA. CHICAGO

BELGRANO (CBA.) C. ITUZAINGÓ

ARG. DE MERLO C. CANNING



Fecha: 10



ARG. DE MERLO C. LIBRE

CANNING C. BELGRANO (CBA.)

ITUZAINGÓ C. SAN MARTÍN (B.)

NVA. CHICAGO C. GRAL. LAMADRID

VILLAS UNIDAS C. TROCHA

SP. ITALIANO C. LOS ANDES



Fecha: 11



LIBRE C. SP. ITALIANO

LOS ANDES C. VILLAS UNIDAS

TROCHA C. NVA. CHICAGO

GRAL. LAMADRID C. ITUZAINGÓ

SAN MARTÍN (B.) C. CANNING

BELGRANO (CBA.) C. ARG. DE MERLO