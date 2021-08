"Con Macri nos habíamos comprometido para que Mario no se mueva de su rol"

“Con el profundo respeto que tengo por Mario Negri, debo decir que lo mejor para que nuestro espacio político es que Mario no se mueva de su rol en Diputados, donde mantiene un importante y clave equilibrio de fuerzas en la oposición. Sobre eso nos habíamos comprometidos con Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Incluso con el mismo Mario Negri, quien dijo que él no sería candidato si no era por la unidad del radicalismo. Bueno, él es candidato y hay cuatro listas". Con esas palabras, Luis Juez se refirió este viernes a una de las sitauciones que derivaron en la imposibilidad de alcanzar la unidad en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones primarias de septiembre.

"Mi idea original era que la lista a diputados la encabezara un radical que expresara convicción para luchar por poder y cambiar esta provincia, que expresara futuro, y creo que Rodrigo (De Loredo) encarna esa condición y esos fundamentos", puntualizó Juez reunido con su compañero de espacio en la sede de la Bolsa de Comercio cordobesa.

“Nosotros no logramos que el Gobierno consiga las vacunas de Pfizer para los niños y jóvenes con discapacidades porque tuviéramos la cantidad de diputados para aprobar la ley ya que incluso los diputados de Schiaretti votaron en contra. La conseguimos porque tuvimos el coraje y la firmeza de instalar el debate y el problema en la sociedad. Conseguimos las vacunas porque nos animamos a darle fuerte visibilidad al tema, luchando junto a la gente. De modo que, a veces, no es sólo el número sino el coraje con el que instalás los temas para que quienes deciden les presten atención" aseguró el pre candidato a senador que agregó que su compromiso, que en la interna lo une con Rodrígo de Loredo, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi, entre otros dirgentes, se planta de cara a "una fuerte exposición y debate de los temas y las cuestiones centrales que importan a nuestra Córdoba, y por supuesto, a los valores de nuestra República”.

“No exageramos, ni sobreactuamos. Necesitamos candidatos con sobrada y probada dosis de contundencia para frenar esta locura y empezar a reconstruir la esperanza. Porque no caben dudas, el sueño de cualquier padre y madre se termina destrozando en su mirada a través del vidrio del aeropuerto despidiendo a sus hijos que toman un avión para dejar el país. Es allí cuando debemos reconocer que estamos fracasando como sociedad. Y tenemos que hacer algo para cambiar”, afirmó el actual diputado nacional cordobés.

