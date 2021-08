Interna en JxC: Luis Juez no oculta su descontento por la actitud de Macri

El pre candidato a senador por Cambiando Juntos, Luis Juez, no ocultó su disgusto luego de que Mauricio Macri trasparentará públicamente su predilección por sus rivales en la interna de Juntos por el Cambio.

"No me parece justo ni equitativo", dijo Juez a Cadena 3, el mismo medio en el que el ex mandatario había señalado que Mario Negri y Gustavo Santos, principales pre candidatos de la lista opositora a la de Juez, "forman un excelente equipo y tienen todo mi apoyo y confianza para esta elección y en particular Gustavo para darle una alternativa a todos los cordobeses".

En ese último aspecto también se reafirma una idea por todos conocida: Macri quiere a Santos como candidato a Gobernador en el 2023, cosa que le gusta, aún menos, a Juez.

Para el ex intendente capitalino, las palabras de Macri terminan "perjudicando" al espacio opositor por el lugar que asume en medio de una campaña en la que se procura no generar rispideces demasiado complicadas de solucionar, pensando en la elección general de noviembre. "Me parece injusto para todos los que hemos contribuido para que él estuviera donde estuvo", insistió.

"En Córdoba votan los cordobeses, y si hay algo que no nos gusta, es que los porteños nos digan a quién tenemos que votar. No creo que eso cambie porque venga un ex presidente a decirlo", dijo intentando restar valor al apoyo brindado por Macri para la lista de Juntos por Córdoba.