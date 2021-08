Luis Juez pidió por la vuelta a la presencialidad en las universidades

“Hemos tenido una muy buena reunión. Vine a poner a disposición toda la estructura y las bancas que la gente nos dé el 12 de setiembre para que esta institución recupere rápidamente la presencialidad. Esta Universidad es un ícono y un emblema en la región y en la provincia de Córdoba. Ojalá que muy pronto recupere el brillo que sólo puede darle la presencia de los alumnos en las aulas”. Con esta frase, Luis Juez, pre candidato a senador por Cambiando Juntos, se refirió a la reunión que por la mañana mantuvo en la Universidad de Río Cuarto con el Rector Roberto Róvere, el vicerrector Jorge González y decanos de la alta casa de estudios del sur provincial.

“La Campaña no agarró temperatura todavía. Estamos recorriendo toda la provincia. La ventaja de tener una lista competitiva nos permite tener simultáneamente en varias ciudades de la provincia de Córdoba una actividad militante importante explicando por qué es clave que el 12 de septiembre la gente vote a la versión más contundente, más fuerte, más coherente y más firme de Cambiemos que es la encabezamos con Rodrigo de Loredo”, dijo Juez al referirse al desarrollo de la campaña de cara a las primarias.

En otro orden de cosas, Juez aseguró “la gente la está pasando muy mal y hay que decirlo con toda la crudeza que supone". "Con una Argentina con 50% de la gente por debajo de la línea de pobreza cómo no va a tener hambre. Tiene hambre no sólo el que no tiene trabajo sino también el empresario porque quiere crecer y no puede", afirmó.

Al explayarse sobre esa cuestión, el diputado nacional afirmó que "las cargas impositivas y tributarias se vuelven asfixiantes y eso impide que pueda crear nuevos puestos de trabajo". "Tiene hambre quien durante 18 meses tuvo que cerrar la persiana de su actividad y no pudo facturar mientras en el país algunos dirigentes estaban de joda. En ese panorama complejo nosotros tenemos que hacer campaña electoral. Tenemos que animarnos a decirle a la gente por qué debería elegirnos a nosotros”, detalló.

“Nuestra propuesta es terminar con acciones de gobierno que generan un populismo mentiroso y berreta que reparte lo que no hay porque vivimos de la sobre emisión. Yo pregunto para qué sirven 24 ministerios si tenemos un presidente que termina siendo un payaso que hace lo que le pide la vicepresidenta", dijo al criticar con dureza al Ejecutivo nacional.

"Si la gente tiene hambre lo que tenemos que hacer es dejar de gastar plata en actividades suntuosas y abocarnos a dos o tres cuestiones esenciales como la educación la salud y la seguridad. Si la gente tiene hambre tenemos que terminar de hacerle creer que un plan social le va a dar futuro porque le calma el hambre por una semana. Si la gente tiene hambre tenemos que permitir que el productor de carne pueda exportar. Que el productor agropecuario pueda liquidar sus cereales para poder traer dólares a la Argentina. Si la gente tiene hambre tenemos que generar recursos. Para generar recursos tenemos que generar empleo y para generar empleo necesitamos sacarle el pie del hombro al tipo que produce, que trabaja y paga salarios”, describió Juez.

El pre candidato en la interna de Juntos por el Cambio, también se refirió a la pandemia y fue muy crítico con el Gobierno nacional al analizar: “Si vos no querés que te enrostren los 108 mil compatriotas muertos lo que deberías haber hecho es comprar la vacuna a los laboratorios que sean y no hacer negocios en medio de la tragedia sanitaria. Todo esto hay que decirlo pero nadie se anima”.

“Debemos modificar la conducta en el Congreso. No podemos ser una oposición tibia, que solamente levante la mano, que solamente se queje cuando viene el micrófono de Cadena 3 porque sabemos que nos va a escuchar el país. Necesitamos ser una oposición que permanente y sistemáticamente plantee lo que está mal. Una oposición que construya poder y que tenga autocrítica para reconocer públicamente que nos equivocamos y que por eso permitimos la vuelta al poder de lo peor del peronismo que es el kirchnerismo”, concluyó Juez.