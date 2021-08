“Debemos cambiar la matriz política y convertir planes en trabajo “

De gira con sus compañeros y compañeras de lista en la interna de Juntos por el Cambio, el principal pre candidato a diputado Nacional de Juntos por Córdoba, Gustavo Santos, aseguró que “debemos cambiar la matriz política y el modelo de planes que anclan en la pobreza que ha adoptado el país de manera acelerada en los últimos años. Por eso, cuando hablamos de bajar impuestos para que vengan más inversiones estamos diciendo que vamos a salir adelante con más trabajo y menos planes”, definió.

El referente de Macri en Córdoba, se explayó: “Claro que el Estado debe ayudar y socorrer a los que más lo necesitan. Una cosa es acompañar en momentos difíciles y otra muy distinta es hacer de los planes sociales una herramienta para disciplinar y condenar a la pobreza”.

“Se debe implementar de manera gradual la lógica de que el plan es una ayuda esporádica no eterna. A quienes lo reciben el estado debe capacitarlos y generarles las condiciones suficientes para que se reinserten en el mundo laboral. En muchos recorridos me encuentro con papás y mamás que reciben planes pero piden trabajo, trabajo y más trabajo”, definió.

Acompañado de Mario Negri, Soher El Sukaria (precandidatos a la cámara alta); Gregorio Hernández Maqueda y Ramón Mestre ; los candidatos de Juntos por Córdoba caminaron por la avenida recta Martinolli y dialogaron con vecinos y comerciantes. Previo a esa recorrida, el exministro de Turismo visitó la fundación Obra de Consolación.

“Los comerciantes de Av. Gandhi sueñan con que sus hijos puedan desarrollarse en Bandera de Argentina y no vean a Ezeiza como única salida”, dijo el Ramón Mestre al analizar la recorrida. “Comparten diagnóstico: el kirchnerismo los llenó de impuestos y no tiene reglas de juego claras. Por eso nos pidieron que en el Congreso defendamos los proyectos de empleo joven y capacitación”, señaló el ex intendente capitalino.

Los comerciantes de la Recta Martinolli que visitamos con @marioraulnegri, @SoherElSukaria, @GustavoSantosOk y @ghmaqueda comparten diagnóstico: el kirchnerismo los llenó de impuestos y no tiene reglas de juego claras. Por eso queremos ir al Congreso. #CodoaCodo #JuntosxCórdoba pic.twitter.com/UxUTgRh04W — Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 14, 2021

El primer candidato a senador por el espacio, Mario Negri convocó a protagonizar "un urnazo de decencia" y buscó interpelar a los cordobeses para que próximo 12 de septiembre aprovechar "la oportunidad de decir basta". "Es nuestra oportunidad de expresar que somos más los que queremos que gane la decencia", dijo el radical.

A su turno, El Sukaria, rememoró el “desastre económico” que provocó una cuarentena prematura e inédita en el mundo. “No solo eso, pese a dar algunos incentivos, muchos de estos comerciantes hoy están pagando más impuestos que antes. Lo del gobierno de Alberto Fernández es un maltrato continuo para con el ciudadano que cumple”.

“Con Mario vamos a defender los intereses de la provincia. De frente, con proyectos; y diciéndole y explicándole a Cristina cómo somos los cordobeses”, concluyó la actual diputada del PRO.