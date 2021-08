La AFA presentó el nuevo torneo femenino profesional

La AFA presentó hoy el nuevo torneo femenino profesional de Primera División con la novedad que será televisado de manera gratuita por la TV Pública, ya que antes iba por cable y era codificado.

"Es un día memorable, podemos celebrar el lanzamiento del Torneo Femenino Profesional anunciando el compromiso que asumió esta gestión cuando en 2017 nos tocó ser electos y empezar a llevar adelante un desarrollo y un proyecto con nuestras selecciones y el fútbol doméstico. Entendíamos que teníamos que ser la conducción de la igualdad, teníamos que darle el lugar a la mujer que hacía mucho no se le daba", manifestó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al anunciar el certamen.

En la presentación, realizada en el predio "Julio Humberto Grondona" que la AFA tiene en Ezeiza, estuvo también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dado que el estadio "Único Ciudad de La Plata" será uno de los escenarios en el que podrán disputarse partidos.

La televisación del femenino estaba a cargo de TNT Sports, canal que también trasmite los partidos de la Liga Profesional por el sistema codificado, pero desistió de seguir haciéndolo porque no consideraba rentables las transmisiones.

"Cuando era chico, las nenas no jugaban al fútbol, eran muy poquitas, era algo de hombres. Es un prejuicio que se instala y se arraiga, que no sabemos que lo tenemos. Cuando toca romper los prejuicios, no caen por su propio precio. Avanzar en esos derechos es una actividad de conquista, un resultado de lucha. Esa lucha venimos a homenajear. Nos han obligado a los varones a entenderlo y a acompañarlas. Es un cambio que queda para siempre", comentó Kicillof en el acto.

Todas las transmisiones televisivas se harán por la TV Pública y algunas también por DeporTV, la señal estatal de cable.

El campeonato comenzará este fin de semana del 14 y 15 de agosto con los siguientes partidos:

Zona A: Gimnasia - Lanús; San Lorenzo - El Porvenir; Dep. Español - Racing; Def. de Belgrano - Boca. Libre: Social Atlético Televisión (SAT).

Zona B: Huracán - Rosario Central; River - Excursionistas; Independiente - Comunicaciones; Villa San Carlos - UAI Urquiza y Platense - Estudiantes.