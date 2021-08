Marcelo Méndez, DT de la Selección: "Esta es una historia de superación"

El entrenador de la Selección argentina de voleibol, Marcelo Méndez, destacó la "historia de superación" que tuvo el equipo albiceleste a lo largo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para conseguir la medalla de bronce, por segunda vez en su historia y 33 años después.

"Esta es una historia de superación. Todo lo que se le puede pedir a un jugador y un atleta estuvo reflejado en estos chicos", aseveró en declaraciones a la prensa.

Facundo Conte, hijo del ex jugador Hugo, quien logró el bronce en Seúl 1988, aseguró: "no me voy a sacar la medalla. Me voy a romper un diente durmiendo con la medalla".

"Estoy muy feliz. Conseguimos, la conseguimos (la medalla). Muchas veces estos partidos no salen bien y gana el que erra menos. Pero jugamos un partidazo y lo buscamos", afirmó Conte, quien destacó la "lucha" que tuvo el equipo.

El receptor punta resaltó "la madurez y el orgullo" que le significa el trabajo que tuvo el conjunto dirigido por Méndez, y agregó que más allá de todo "esto es deporte, nos da una alegría tremenda, en medio de una pandemia tremenda que dejó muchas secuelas".

"Grabamos nuestros nombres en la historia y eso no nos la va a quitar nadie", expresó Conte, quien como su padre luce el número 7 en la camiseta argentina.

A su vez, el capitán argentino Luciano De Cecco señaló que "esto es una alegría al alma y lo único que nos queda es devolver todo el apoyo que nos brindaron".

"La motivación fue siempre querer un poco más y esto es un premio al esfuerzo, al sufrimiento y este grupo creyó y fue en busca de lo imposible. Queda que el voley agarre este empuje para seguir creciendo", indicó el cerebro de esta Selección desde el puesto de armador.

El sanjuanino Bruno Lima destacó "el cambio de actitud increíble" que tuvo el equipo para poder hacer un torneo que terminó en la obtención de la medalla de bronce.

"Superamos muchos obstáculos para poder estar acá y pudimos sortear un grupo tremendo. No podemos creerlo, fue un torneo durísimo con mucha tensión y nervios. El equipo mostró un cambio de actitud increíble y no queda más que disfrutarlo", señaló Lima tras la histórica conquista.

Fuente: NA

