Un año sin Blas: marcharán por justicia y contra el silencio del Gobierno

Este viernes, se cumple un año del asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba. Familiares y amigos convocaron a una movilización a partir de las 18 en Colón y General Paz. “Hagamos que el silencio sea el mayor de los gritos pidiendo un cambio de verdad”, difundieron.

El adolescente de 17 años murió tras un tiroteo de la Policía mientras el circulaba a bordo de un auto junto a sus amigos. “Fue él, pero pudo haber sido cualquier otro”, evaluó el papá de Blas. El caso ocasionó el reemplazo de la cúpula policial pero desde entonces no se han realizado los cambios estructurales al interior de la fuerza que se reclaman, no solo por el crimen de Blas, en Córdoba capital sino también el de Joaquín Paredes, de 16 años, asesinado también por un balazo policial en Paso Viejo. Y otras tantas víctimas como Álvaro Zarandón, Yamil Alexis, José Ávila.

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y el Observatorio de Derechos Humanos de Extensión de la UNC también manifestaron su adhesión al reclamo de justicia por el asesinato del joven y contra la violencia institucional.

“Este viernes 6 de Agosto se cumple un año del asesinato de Blas Correas. Un año de que un joven de 17 años fue asesinado por la Policía. Un año de que intentaron plantar un arma. Un año en que una clínica no quisieron atenderlo. Un año de que el tribunal de conducta tenía dos policías imputados en la calle. Un año de silencio, de falsas promesas y de un “todo sigue igual” que duele mucho", dice el texto de la convocatoria.

"Este año ha sido el más largo de mi vida. En un comienzo me sentí apabullada, al poquito tiempo de que Blas murió me enteré de que estaba embarazada e intenté recluirme para cuidar mi embarazo. El click lo hice cuando murió Joaquín Paredes, me di cuenta de que tenía que luchar; hacía un mes y pico que había sido lo de Blas y se hablaba mucho de Blas, eso hacía que se hablara de otros casos también. Me puse al hombro la lucha en medio de tantísimo dolor", contó a este medio Soledad Laciar, mamá de Blas, y llamó a sumar apoyo para reclamar justicia.

A comienzos de junio, el fiscal José Mana dio por concluida la investigación y elevó a juicio el expediente. Si bien había expectativa en la continuidad de las actuaciones, sobre todo en función de determinar más responsabilidades, lo relevante es que el funcionario determinó que el caso encuadra en lo que se conoce como “violencia institucional”, y que es necesario “generar un cambio estructural en la Policía de la Provincia de Córdoba”.

En la investigación principal hay 13 policías imputados de distintos delitos, de los cuales ocho están detenidos. De manera paralela se investiga lo ocurrido esa madrugada en la clínica Aconcagua, donde se le negó atención médica al joven baleado. Tres empleados del centro de salud también están imputados. Como la elevación a juicio fue objetada por algunos abogados defensores, el juicio oral y público -estiman fuentes cercanas al caso- se desarrollaría recién el año próximo.

