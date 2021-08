Ojos para verlo, el nuevo adelanto de Morsa Light

El pasado fin de semana, Morsa Light se volvió a presentar en vivo con banda completa después del parate de la pandemia y los pequeños conciertos en formato reducido que las paulatinas aperturas habían permitido. Lo hizo acompañado de Mateo Morandin y Samuel Majul en Studio Theater, otros de los lugares que empieza a retomar su potencia luego de haber sobrevivido a la debacle de la crisis sanitaria.

Entre las canciones que sonaron el pasado domingo están los adelantos de Ego, el nuevo disco que cambia el paradigma en la obra del músico marplantense radicado desde hace año en tierras cordobesas.

El último de esos adelantos se llama Ojos para verlo, en el que según describe el propio músico se vuelven a desplegar las guitarras y los sintetizadores, para fundirse con la voz que le da vida a otra canción que intenta cuestionar y desafiar la estructura pop tradicional.

Agustín Parodi, alma mater del proyecto, dice a La Nueva Mañana que el disco estará editado a mediados de agosto y que explica su sonido a partir de la soledad propia de los tiempos que corren. “El cambio se debe principalmente a que produje todo en soledad. Venía acostumbrado a involucrarme en la produ, pero siempre laburaba con alguien. Esta vez me hice cargo de todo, a partir de las maquetas que siempre hice y dejando que suceda. Me gustaba lo que encontraba así que le fui dando para adelante”, señala Parodi.

“Yo no soy de darle demasiada bola a las búsquedas de cosas concretas, sino que me gusta más estar atento a los impulsos más crudos que van llegando. Antes de ponerme a trabajar y forzar las cosas para un lado determinado, prefiero dejarme guiar por la ideas, vera donde me llevan y seguir por ese camino”, describe el músico que ya había adelantado otras dos canciones: Moda y Soy yo.

“Soy yo y Ojos para verlo son dos de las canciones que más representan mi estado actual. Tengo canciones más poperas y más arriba, pero hoy estoy más cercano al beat más tranquilo y al tempo más lento. Buscar esa atmósfera atrapante con las violas y los sintes me parece que resume un poco más genuinamente mi búsqueda actual. También hay elementos que surgen de cosas que ya he hecho y otras más novedosas en las que no me había metido nunca. La idea es no quedarme en un solo plan”, señala Agustín sobre su trabajo que fue realizada en su home studio. Sólo en uno de los temas de Ego aparece la participación de un invitado, que por ahora no se devela.

“Yo no tenía pensado grabar este disco ahora, pero todo se trastocó con la pandemia. Yo quería salir a tocar, pero eso no se pudo hacer, entonces agarré viejos temas que ya tenía guardados, compuse otros pocos y me puse a laburar”, cuenta Parodi respecto al proceso naturalmente cruzado por la pandemia. “No sabría cómo ponértelo en palabras todavía porque es difícil poner en palabras a la música, los géneros y el arte en general, pero todo está ahí. En Soy yo y en Ojos para verlo se nota con más claridad, viene por ese lado”, sentencia.