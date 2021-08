Luis Magliano suma otra denuncia por defraudación de 300.000 dólares

El abogado que patrocina a la firma Las Lajitas indicó que se acusa al ex titular de la Rural de Jesús María, por defraudación en un valor cercano a los 50 millones de pesos.

El abogado santiagueño César Turk, quien también patrocina a una de las empresas querellantes por el robo de ganado, confirmó a Radio Jesús María que la firma Las Lajitas acusa a Luis Magliano haber sido defraudado en un valor cercano a los 300 mil dólares, es decir, $ 50 millones.

De acuerdo a la información a la que accedió el abogado que litiga en Santiago del Estero, tanto Las Lajitas como La Permanencia S.A -que denunció el robo de poco más de 1000 vacas- se presentaron en el Juzgado Civil que lleva adelante el concurso preventivo de crisis que solicitó Oleos del Centro, reclamando allí el pago de sus acreencias.

A priori, muchas de las empresas que se consideran defraudadas por Magliano no se presentaron como acreedores en esa instancia civil pero se estima que se presentarán como parte civil damnificada en el proceso penal que lleva adelante la fiscal Mariela Bitar de Papa.

La semana pasada, la Justicia de Santiago del Estero detuvo al empleado de la Sección Quimilí del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Mauricio José Moyano, a quien la investigación penal lo vinculó con la desaparición de 4.585 cabezas de ganado.

Por el momento, el ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba al robo de ganado vacuno, aguardará el juicio en libertad. El expediente que acusa al ex dirigente ruralista se tramita en Santiago del Estero y tiene por acusados, además, a su hijo Joaquín; el administrador del fondo de inversión ganadero ADBlick, José Demicheli; y el empresario Juan Pablo Miretti, propietario de una de las fincas inspeccionadas y ex presidente de la Sociedad Rural de Quimilí. Estos tres últimos fueron liberados en mayo, y en junio pasado, Magliano recuperó la libertad, previo pago de una fianza estipulada en cinco millones de pesos.

