Previo pago de una fianza millonaria, ordenan la libertad de Luis Magliano

El ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María está involucrado en una causa por robo de ganado a gran escala, en Santiago del Estero. Aguardará el juicio en libertad.

En libertad aguardará el juicio en su contra Luis Magliano, el ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba al robo de ganado vacuno. El expediente que acusa al ex dirigente ruralista se tramita en Santiago del Estero y tiene por acusados, además, a su hijo Joaquín; el administrador del fondo de inversión ganadero ADBlick, José Demicheli; y el empresario Juan Pablo Miretti, propietario de una de las fincas inspeccionadas y ex presidente de la Sociedad Rural de Quimilí. Estos tres últimos fueron liberados en mayo, y ahora es Magliano quien recupera la libertad, previo pago de una fianza estipulada en cinco millones de pesos.

También fue excarcelado Damián Manzaneli, apoderado de Óleos del Centro (ODC), firma denunciada por la desaparición de los animales de uno de sus feedlots.

Este grupo de personas está acusado de integrar una asociación ilícita que hizo “desaparecer” 3.500 cabezas de ganado de un feedlot santiagueño. Por el caso también está imputado un hijo del ex gobernador tucumano José Alperovich.

Noticias relacionadas: