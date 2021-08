JxC en busca una tregua de cara a las PASO: "El adversario es el otro"

Los referentes de Juntos por el Cambio se reunieron este lunes de forma virtual y aludieron a las tensiones internas en el inicio de la campaña para las PASO, sobre lo cual buscaron dar por superadas las discusiones cruzadas dentro del espacio, y plantearon que "el verdadero adversario en los comicios es el oficialismo".

"Se trataron diversos temas, en particular, las próximas elecciones primarias. Los principales referentes de la coalición expresaron que el verdadero adversario en los comicios es el oficialismo, que ha estancado a nuestro país en materia económica, social y educativa", se informó en un comunicado tras el habitual encuentro de cada lunes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Al respecto, se indicó que "ante el persistente avance del Gobierno Nacional sobre los pilares básicos del sistema democrático, todos los legisladores que resulten electos por JxC se comprometen a hacer cumplir los preceptos constitucionales que hacen al sistema democrático, la independencia de la justicia, la transparencia y el federalismo".

"Rechazamos la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal y la de Reforma de la Justicia. Se rechazarán las medidas que supongan una orientación autoritaria o la búsqueda de impunidad", señalaron.

Participaron del encuentro el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los diputados nacionales Mario Negri; Juan Manuel López; Alfredo Cornejo; Maximiliano Ferraro; los senadores nacionales Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni; la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal; la presidente del PRO, Patricia Bullrich, la diputada provincial Maricel Erchecoin y el auditor Miguel Ángel Pichetto.

Por otro lado, plantearon que "los desaciertos en el manejo de la pandemia colocaron a la Argentina entre los países que peor la manejaron, tanto desde el punto de vista sanitario como económico".

Al respecto, los dirigentes opositores dijeron que el PBI "cayó el doble que el promedio mundial y los indicadores de contagios y muertes por millón de habitantes superaron la media de la mayoría de los países".

"En este invierno, sólo el 15% de la población fue inoculada con las dosis correspondientes de la vacuna pese a la circulación de una nueva variante viral más contagiosa. La falta de transparencia en la política de vacunación se expresa en la ideologización y falta de previsión en la adquisición de vacunas, que privilegió su aplicación a dirigentes y militantes políticos afines al oficialismo, mientras la población vulnerable continúa desprotegida", agregaron los representantes de JxC.

Señalaron además que en este contexto "es urgente la adopción de políticas que promuevan el trabajo y la producción", para lo cual "se requieren reglas claras que alienten la inversión por parte del sector privado, entre ellas una reforma impositiva que reduzca la carga tributaria" y "permita el acceso al financiamiento sobre todo de las pequeñas y medianas empresas".

"No existe un plan orientado a recuperar la caída del 10% en el PBI que provocaron las restricciones impuestas por el Gobierno en el último año. Numerosos sectores se han visto gravemente afectados y no tienen horizonte de recuperación. La inflación está derrumbando el poder adquisitivo de la población y no se avizora una estrategia para contenerla", agregaron.

Sostuvieron que en Educación hay que recuperar "la presencialidad en las escuelas" y lamentaron que el Gobierno "ha descuidado la capacitación docente, ha alejado a miles de chicos de los colegios y ha retrasado gravemente la incorporación de contenidos".

En materia de Seguridad, pidieron que "debe despojarse de la concepción ideológica que le impone el Gobierno" y se quejaron de que el oficialismo "no la considera como una prioridad".

"Rechazamos los alineamientos vinculados a preferencias ideológicas alejadas de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, como lo han señalado los organismos internacionales de los que la Argentina forma parte. La Argentina debe condenar explícitamente la violación de los derechos humanos y la falta de democracia en países de la región, como Cuba, Venezuela y Nicaragua", finalizaron al referirse a la política exterior.

Fuente: NA