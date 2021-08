Variante Delta: el "paciente cero" está internado con neumonía bilateral

El hombre que provocó un brote en Córdoba capital por no hacer el aislamiento tras regresar del exterior, permanece internado en el Hospital Rawson con respiración asistida.

El paciente cero, un hombre de 62 años que provocó un brote de coronavirus en Córdoba capital con la variante Delta tras regresar al país el 19 de julio y no realizar el aislamiento, está internado tras complicarse su cuadro de salud.

El paciente del "caso índice" que había llegado a la provincia desde Perú, ingresó el sábado al Hospital Rawson con neumonía bilateral y desde este domingo a la tarde, al agravarse su situación, permanece con respiración asistida.

"El paciente por el momento está en coma farmacológica", indicó a este medio Miguel Díaz, director del Hospital Rawson y explicó que es una persona que tiene cormobilidades y "no estaba vacunado contra el Covid-19 porque no estaba en el país en ese momento".

El médico informó también que el viernes se evaluaron a todas las personas afectadas por la variante Delta, los niños fueron atendidos en el Hospital de Niños y los mayores de edad en el Rawson, y solamente quedó internada una persona, además del paciente cero. "Es un paciente con una enfermedad moderada, fue por una cuestión de precaución más que todo y está evolucionando favorablemente", agregó Díaz.

Este domingo, el Ministerio de Salud de Córdoba confirmó dos nuevos casos de la variante Delta en la provincia de Córdoba. Uno se encuentra vinculado al caso del viajero de Perú y el otro, corresponde a una mujer con residencia en San Francisco, proveniente de un viaje desde Estados Unidos, quien se encontraba realizando aislamiento, acorde al protocolo vigente.

Hasta la fecha, se han detectado en total 19 casos de Covid-19 vinculados a esta variante, de los cuales 18 residen en Córdoba capital y uno en San Francisco.

Tercera ola y vacunaciones

"No es lo mismo asistir a una tercera ola con un personal muy cansado, muy estresado, que con un personal en otras condiciones. Tenemos un 78% de ocupación muy por arriba del promedio de la provincia", explicó el director del Rawson en declaraciones a Universidad respecto a cómo se anticipa la situación sanitaria ante la posibilidad de tener una tercera ola de contagios.

En cuanto a la posibilidad de que ya haya circulación comunitaria de la variante Delta, a partir de este brote, el directos del Rawson precisó que hasta ahora todos los casos tienen nexo epidemiológico, son todos contactos estrechos de manera que eso es una "relativa tranquilidad que da la situación". Sin embargo, agregó: "Por ahora no podemos afirmar que hay, ni tampoco que no la hay".

"Nuestra gran preocupación sobre un número alto de casos, es que se incorpore la variante Delta y que haya circulación comunitaria ya que es mucho más contagiosa", puntualizó.

En cuanto a los pacientes vacunados, el director del Rawson indicó que la mayor parte de los internados son los que "no han recibido la vacuna" o son pacientes que se dieron la vacuna pero presentaban "mucha cormobilidad". Además, hay personas que por alguna situación no quisieron vacunarse. "Muchas personas se arrepienten de esa situación de no haberse vacunado, por fortuna muchos han salido adelante y luego han decidido vacunarse", dijo el médico.

