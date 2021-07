Talleres visita a Central Córdoba con la ilusión de continuar la racha

Talleres visitará este jueves a Central Córdoba de Santiago del Estero, que buscará su primera victoria en la Liga Profesional de Fútbol en un partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato argentino.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.15 en el estadio Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa -estará asistido por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Juan Del Fueyo- y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El conjunto santiagueño perdió 1 a 0 en su visita a San Lorenzo y el entrenador Gustavo Coleoni no dio indicios acerca del equipo que pondrá para enfrentarse a Talleres, pero no se descarta que elija a los mismos once que empezaron jugando ese partido.

Por su parte, el elenco dirigido por Alexander Medina viene de derrotar a Arsenal 2 a 0 como local y el técnico podría decidir el ingreso del futbolista Héctor Fértoli, el flamante refuerzo. De todas maneras, Medina tampoco confirmó el elenco que se presentará en el norte argentino y podría también colocar a los mismos que iniciaron el encuentro frente al conjunto de Sarandí.

Las siguientes son las probables formaciones:

Central Córdoba (SdE): Andrés Mehring; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Federico Andueza, Alejandro Maciel, Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega, Carlo Lattanzio; Leonardo Sequeira y Milton Giménez. DT: Gustavo Coleoni.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Rafael Pérez, Nahuel Tenaglia, Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez, Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

Hora de inicio: 14:15 - TV: Fox Sports Premium

Fuente: NA

