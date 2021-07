Salud en alerta: "Basta de ser esenciales con sueldos miserables"

Trabajadores de la Salud realizan este jueves una jornada de protesta con quite de colaboraciones a partir de las 10.30. "Queremos un incremento salarial que supere el 45%", indicaron.

En reclamo de la recomposición salarial, trabajadores de la Salud realizan este jueves una jornada de protesta con quite de colaboraciones a partir de las 10.30. Habrá una Asamblea en la Maternidad provincial con participación de los delegados de otros hospitales de la provincia de los gremios y agrupaciones que conforman la Multisectorial de Salud.

"La situación de agobio física, mental y económico que vienen arrastrando los trabajadores de la salud de Cordoba hace que sea cada día más difícil seguir sosteniendo este sistema de salud tan necesario para los cordobeses", indicaron los trabajadores a través de un comunicado y destacaron que un médico o una enfermera de unos cinco años de antigüedad "están cobrando de bolsillo un básico de 3.700 y llegando a un sueldo de bolsillo $65.000 con una carga horaria de 36 a 40 horas de trabajo semanal".

"El 70% de nuestros trabajadores esta por debajo de la línea de la pobreza", expresaron y puntualizaron que 7 de cada 10 está precarizado. "No dan los pases a planta permanente, no nos dan las categorías, no habilitan los concursos para cargos", reclamaron.

En esa línea, destacaron que desde la Salud se continúa haciendo frente a esta pandemia que aún no termina: "Hemos perdido compañeros, amigos, familiares, no hemos descansado, hace más de 16 meses que vivimos bajo presión, el nivel de strees, las afecciones sociológicas están a la orden del día", expresa el escrito.

"Queremos que se respeten nuestro derecho a una paritaria donde estén nuestros verdaderos representantes, queremos un incremento salarial que supere el 45%. Queremos el pase a planta permanente, y las categorizaciones", indicaron y agragaron: "Hemos dado todo y lo seguimos haciendo. Basta de ser esenciales con sueldos miserables".

Noticia relacionada: