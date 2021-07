Fiscal imputó a Macri, Bullrich y Aguad por presunto "contrabando agravado"

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri por presunto "contrabando agravado" a raíz del envío de material represivo a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.

El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad. También al recientemente condecorado el ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García y a tres gendarmes ahora pasados a retiro.

Se trata de una denuncia presentada por el Gobierno Nacional y el ex camarista Eduardo Freiler ante la Justicia en lo penal económico, y donde se intenta saber el destino de unas 70 mil municiones que envió el Gobierno de Macri para proteger a funcionarios diplomáticos argentinos en medio de una situación de conflicto.

El Gobierno Nacional, a través de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentaron una denuncia esta semana por contrabando agravado contra Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La acusación es por el material antidisturbios que se envió a Bolivia en noviembre de 2019, en medio de la crisis institucional que atravesó el país vecino y que terminó con la renuncia de Evo Morales.

Fuente: NA/Télam

Noticias relacionadas: