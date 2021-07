El proyecto de Talleres, con el diario del viernes

¿Hacia dónde apunta el proyecto deportivo de Talleres, luego de la tan esperada y mentada reunión entre el presidente Andrés Fassi y el técnico Alexander Medina?

¿Y los planes de un protagonismo directo, luego de la entusiasta actuación en la Copa de la Liga Profesional, donde puso de rodillas al campeón en el cruce de Cuartos de Final?

¿Podrá el conjunto de barrio Jardín imitar lo de la campaña pasada o superar esa línea para este torneo que inicia mañana?

¿Le alcanzará al equipo sin refuerzos de jerarquía sumarse al lote de los aspirantes al título como había quedado asentado entre tablas como condicionamiento del “Cacique” para continuar al frente del equipo hasta fin de año?

Y por el momento no han llegado refuerzos ni nombres importantes a la estructura del equipo, con el único y no menor detalle de que al menos se pudo mantener la gran base para esta nueva aventura que siempre enciende ilusiones por estas latitudes. Pero de arribos rimbombantes, nada. Por el contrario, las bajas de Marcos Díaz, Joel Soñora y probablemente Piero Hincapié Reyna (aún no hay certezas de saber si fue o será negociado y como plazo máximo, las proyecciones indican una estadía máxima hasta diciembre) no pasan desapercibido.

Sin embargo, desde la dirigencia repiten una vez más que el gran esfuerzo es no dejar salir a los pilares y que eso debería festejarse a la altura de un gran refuerzo; y con eso, a conformarse.

Talleres renovó el contrato hasta diciembre de 2024 con el futbolista Renzo Paparelli.

Tan lejos de la realidad no está dicha referencia, no obstante, es apenas un premio consuelo.

El título conseguido por Colón llenó de presiones al hincha que entiende que fue superior al rival en la llave eliminatoria y que dicha celebración pudo ser albiazul si es que se priorizaba el torneo doméstico por encima de la Copa Sudamericana. Imposible elegir uno, pero claro está que el desgaste y lo escaso de la plantilla fue determinante para que, en algún momento del camino, el andamiaje se quedara sin nafta. Fue inevitable.

Solo los penales separaron a Talleres del “Sabalero” que terminó levantando el título y que en los 90 minutos no supo imponer condiciones ante el albiazul y, por el contrario, apostó a refugiarse y encontró paz recién desde los doce pasos. ¿Entonces? Luego de la experiencia del equipo santafesino y el análisis integral de los rivales, la premisa indicaba la vocación de Fassi de apostar con todo a la tan deseada estrella que tanto añora la gente en las vitrinas. Que se estaba más cerca que nunca.

No obstante, atendiendo al material disponible, claro está Talleres de correr con el rótulo de candidato. Y menos sin refuerzos de chapa. La jerarquía del plantel parece tener techo y no dio el club ese salto de calidad y de inversión para poder apuntar a llegar a lo alto del podio. De todas maneras, las recetas tampoco son garantía y menos en este torneo local estancado en una meseta desde hace años y donde reina la paridad general, del último al primero, con escaso margen de diferencia. Al menos, con el diario del viernes.

Valoyes y su velocidad, carta relevante en la estructura de juego de la “T”.

Con la conformidad del “Cacique”

Andrés Fassi ya le desmanteló dos planteles al “Cacique” y lo mismo el equipo respondió. El aspecto económico rige las necesidades del club en una coyuntura de supervivencia de casi cien millones de pesos mensuales como combustible indispensable en su giro ordinario. Sin embargo, el idilio continúa. ¿Cuándo dirá basta Medina? Por ahora más allá de algunas lógicas antinomias, el matrimonio por conveniencia funciona por el bien de Talleres, por más que en algunos aspectos va en detrimento de la ambición de ser campeones, según el ideario popular.

De todas maneras, es imposible no tener en cuenta de manera intrínseca que el mercado de pases también tienes sus complejidades y ningún equipo hizo contrataciones estelares. No es un tema que atañe solamente de Talleres. Pero suponer que el defensor Federico Torres, quién aún no debutó y que llega desde la Reserva de Banfield puede ser un refuerzo, es hipocresía. Está claro que se trata de una apuesta: Piero Hincapié llegó con los mismos escasos pergaminos y hoy es pretendido en Europa.

El tema que desgasta en el hincha es que a la hora de nutrir al grupo la prioridad está centrada en proyectar valores por encima de jugadores consolidados o que con cierta reputación positiva. Es política institucional. De todas formas, hay pocas explicaciones de parte de un Fassi que luce de avión en avión por Europa, Uruguay y México, con las mismas sentencias verbales, y con el refrán presente de “el que mucho abarca, poco aprieta” sea una simbólica manera de graficar una gestión que sabe de triunfos, pero no de coronaciones. Hasta el momento.

Por cierto, arranca la hora de la verdad, ante Newell’s. El diario del viernes subraya que Talleres no se reforzó para intentar buscar el campeonato. Al final, la realidad estará en el diario del lunes.

El fixture del albiazul

1- Newell’s (V)

2- Arsenal (L)

3- Central Córdoba (V)

4- Boca (L)

5- Banfield (V)

6- San Lorenzo (L)

7- Unión (V)

8- Argentinos Juniors (V)

9- Estudiantes (L)

10- Patronato (V)

11- Platense (L)

12- Racing Club (V)

13- Rosario Central (L)

14- Defensa y Justicia (V)

15- Atlético Tucumán (L)

16- Colón (V)

17- River (L)

18- Lanús (V)

19- Huracán (L)

20- Godoy Cruz (V)

21- Vélez (L)

22- Gimnasia LP (V)

23- Aldosivi (L)

24- Sarmiento (V)

25- Independiente (L)

Amistosos de pretemporada:

VS Central Córdoba (SdE) 2-1

VS Argentinos Jrs 0-0

VS Lanús 2-1

Debut en Rosario

El plantel superior de Talleres visita este sábado a las 15.45 a Newell´s Old Boys por la primera fecha del Torneo de la Liga 2021. El jueves por la mañana los integrantes del plantel superior, cuerpo técnico y auxiliares se realizaron los testeos correspondientes de COVID-19 y luego viajaron rumbo a Rosario para el debut frente a la “Lepra”. La terna arbitral de este cotejo estará conformada por Hernán Mastrangelo (juez principal), Diego Romero (asistente 1), Gerardo Carretero (asistente 2) y Darío Sandoval (cuarto árbitro). El partido se verá a través de TNT Sports.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]