Scaloni piensa más en Pezzella que en Romero para enfrentar a Colombia

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, de cara al duelo de mañana ante Colombia por Cuartos de final, consideró que es difícil que regrese el defensor cordobés Cristian Romero, y dejó entrever que jugaría de nuevo en la zaga central Germán Pezzella.

"No tengo el equipo confirmado para mañana, seguramente juegue Pezzella. Hicimos la última práctica y hay algunos jugadores cansados, con algunas molestias, y vamos a esperar a mañana (martes). De todas formas no va a variar la idea que venimos plasmando. La idea es más o menos la misma", recalcó en conferencia de prensa previa al duelo de semifinales.

El ex defensor de Belgrano aún no llegó a su plenitud física y por eso recién a última instancia del día definirá los titulares. "Cristian (Romero) es difícil que pueda jugar, seguramente juegue Germán (Pezzella). Estamos contentos con él, no queremos arriesgar con jugadores que no estén al 100%. Mientras no tengamos garantías plenas no vamos a arriesgar a Romero", puntualizó.

🇦🇷👔🎤 Lionel Scaloni ratificó la ilusión del plantel por llegar a la final. No dio el equipo ante Colombia, pero afirmó que "seguramente juegue Pezzella". https://t.co/Ov0BIZDdO4 — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2021

"El objetivo mínimo de jugar los seis partidos ya se cumplió. Ahora queremos estar en la final", ponderó Scaloni.

"Respetamos mucho al rival y sabemos que será difícil. Tenemos ganas de llegar a la final, de ganar este partido. El hambre de estos jugadores es evidente. Ellos están concentrados desde hace casi dos meses. Es más que evidente que todos estamos con ilusión bárbara. Más allá de respetar al rival, el objetivo de jugar seis partidos se cumplió. Vamos por la final", completó.

De cara a la formación, la más probable sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Noticia relacionada: