Argentina goleó a Ecuador y es semifinalista de la Copa América

Con una sobria actuación más desde lo práctico que desde lo estético, Argentina es semifinalista de la Copa América Brasil 2021 al derrotar con categoría 3 a 0 a Ecuador en cuartos de final, y vuelve a encender la ilusión. En esa instancia lo espera Colombia, que superó a Uruguay por penales.

Y eso que el partido no fue fácil, aunque lo mejor del equipo que dirige Lionel Scaloni fue en el primer tiempo, donde tuvo no menos de cinco chances de gol: dos de Lautaro Martínez, el palo le dijo que no a Lionel Messi (después tuvo revancha) y una doble acción del arquero Galíndez sobre Nicolás González.

Hasta que llegó la apertura del marcador de la mano de una de las figuras, Rodrigo De Paul. Messi supo entender que no era momento de patear al arco en una acción de presión alta, y asistió magistralmente al ex Racing que definió sin arquero. Alivio y a la vez, necesidad de acomodarse, ya que de contra Ener Valencia de cabeza tuvo dos acciones netas de gol.

En el complemento el elenco de Lionel Scaloni repitió la tesitura, le cedió la pelota a Ecuador y por momentos pasó zozobra. Sobre todo con el ingreso del veloz Plata, siendo un dolor de cabeza para el sector izquierdo de Argentina. En eso fue acierto del DT Gustavo Alfaro, entendiendo que Argentina ya apostaba a una contra y a refugiarse en su terreno.

El ingreso de Guido Rodríguez le aportó equilibrio a la estructura y Ángel Di María ingresó muy enchufado. De Paul de doble cinco aportó solvencia y juego. De hecho el ex Rosario Central aprovechó un quede de Piero Hincapié, el defensor de Talleres para que Messi después le sirviera en bandeja el gol a Lautaro Martínez, cerca del final. Para decorar la torta, con la expulsión de Hincapié tras la falta a Di María, que no fue penal, se llevó algo de premio. Messi con un tiro libre al ángulo al borde del área, como si fuera un penal sin barrera.

Argentina suma atributos para sentirse candidato, ahora enfrentará el martes a Colombia, pero el rendimiento suma solidez. Sin tanto brillo como reclama la tribuna pero con eficacia. De cinco partidos ganó cuatro, mereció ganar en el único empate, y con Messi tan comprometido, soñar no cuesta nada.