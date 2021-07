Contaminación: presentan una queja formal contra la certificación B de Porta

Este miércoles la lucha ambiental que llevan adelante los vecinos y las vecinas de los barrios San Antonio e Inaudi contra Porta Hermanos, sumó un nuevo capítulo al presentar una queja formal contra la certificación B que tienen la empresa cordobesa desde 2016.

Las empresas B son aquellas que, supuestamente, están comprometidas de forma personal e institucional a tomar decisiones teniendo en cuenta las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y el ambiente, buscando generar un cambio y brindar un triple impacto positivo en la sociedad (económico, social y ambiental).

"Esta queja, como así la denomina la ONG B Corporation, es el procedimiento que tienen habilitado para cuestionar y, posteriormente, ellos mismos investigar y analizar el caso, y en caso de que corresponda revocar dicha certificación", explicaron las abogadas representantes de la Aasamblea VUDAS.

Y agregaron: "Porta no debería estar certificada como empresa B ya que la misma ocasiona múltiples impactos negativos en el ambiente y en la salud de las personas que habitan en las inmediaciones de la planta, esto se encuentra probado en diversos estudios efectuados en la comunidad. Además no cumple con los requisitos legales para su instalación. Porta no tiene Evaluación de Impacto Ambiental, y debido a todo esto se encuentra sometida a un procedimiento judicial".

"Creemos y dejamos asentado en la queja que otorgarle esta certificación a una empresa con las características de Porta es darle un premio que no merece , es ignorar, desconocer y faltarle el respeto a quienes sufren a causa de Porta y vienen luchando desde hace años para que la misma sea trasladada del barrio a un sitio seguro donde no se ponga en riesgo la vida ni la salud de las personas", agregaron las abogadas que representan a los vecinos y vecinas.

La certificación es otorgada por B Lab, una entidad sin fines de lucro de Estados Unidos. Para obtener esta certificación las empresas además de cumplir con los requisitos, son sometidas a una evaluación integral de sustentabilidad con instancias de certificación y rectificación, pago de un monto inicial y luego uno anual dependiendo de la facturación de la empresa.

Desde VUDAS indicaron que Porta no puede tener la certificación B por los siguientes motivos:

-Es una empresa que desde el año 2015 se encuentra sometida a un proceso judicial debido a sus impactos negativos a nivel social y ambiental.

-Existen diversos estudios en la población de los barrios aledaños a la planta que dan cuenta de los severos efectos que Porta produce en la salud.

-Existe el riesgo constante de incendio o explosión ante algún desperfecto o falla, lo que causaría un verdadero desastre en la Ciudad de Córdoba.

-No cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental por lo que se desconocen los verdaderos impactos de su producción.

Cabe recordar que Porta Hermanos comenzó en el año 2012 a producir bioetanol sin licencia ambiental ni social, en la ciudad de Córdoba, más precisamente en Avenida Valparaíso al 4850, a metros de las casas de quienes viven en los barrios San Antonio e Inaudi. La emanación de líquidos y gases de la actividad de la fábrica provoca enfermedades en las personas que viven cerca de la planta. Cáncer, malformaciones congénitas en bebés recién nacidos, y afecciones en la piel, son solo algunas de las consecuencias de la contaminación.