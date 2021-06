Presentaron un proyecto de Inclusión Integral Trans Travesti en Villa Nueva

Haciendo propias las palabras de Lohana Berkins ""El tiempo de la revolución es ahora", las organizaciones de la Diversidad de Villa Nueva solicitaron al Concejo Deliberante de esa localidad el "inmediato tratamiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza de Inclusión Integral Trans-Travesti-No Binarie".

"Ya es de público conocimiento la histórica situación social de riesgo que la comunidad Trans-Travesti-No Binarie atraviesa, cuyas problemáticas socio-económicas estructurales se han visto agudizadas por el contexto de pandemia: la fuerte presencia del trabajo sexual (actualmente inviable) como principal medio de subsistencia entre mujeres trans; y el desempleo, o subempleo en ámbitos privados o públicos en el resto de los casos, que se caracterizan por su informalidad y precariedad, por causas atribuibles a la discriminación por su expresión de género", explicaron en una nota elevada esta semana y que es firmada por Villa Nueva Diversa, Asociación Civil Cocó, y Varones Trans Villa Nueva.

Al mismo tiempo, enumeraron problamáticas como "la precarización habitacional directamente derivada de la precarización laboral, la alimentación de escaso valor nutricional, y el acceso no garantizado e intermitente a servicios esenciales como la energía eléctrica y el gas, el acceso no garantizado a tratamientos médicos y medicación antriretroviral, en el caso de quienes antes de antes de la pandemia se trataban en centros médicos de la capital provincial", entre otras.

"En este contexto es necesario que el poder legislativo de nuestra ciudad garantice el acceso al ejercicio de Derechos Humanos básicos que nos han sido históricamente negados: salud, educación, trabajo y vivienda. No merecemos ni queremos ciudadanías de segunda, no queremos nada menos que la igualdad de oportunidades. No queremos para nuestro colectivo una expectativa de vida de 35 o 40 años, más propia del medioevo que del siglo XXI", aseveran en su texto.

"El Proyecto de Ordenanza presentado no sólo busca reparar el daño causado a la población adulta Trans-Travesti-No Binarie, sino que también contempla derechos para que en el futuro las niñeces y adolescencias puedan crecer libres y desarrollarse plenamente; ya que son muchas las familias que no pueden acompañar adecuadamente a sus hijes en la transición debido a la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran", expresaron en el comunicado.

"Sobrados antecedentes hay respecto del avance en la implementación de políticas de discriminación positiva: el DNU 721/20 de Cupo Laboral Trans dictaminado el pasado 04/09/2020, la adhesión de la UNVM al citado DNU el pasado 04/11/2020, la aprobación en Villa María de la Ordenanza de Inclusión Integral Trans-No Binarie el pasado 17/09/2020, por citar sólo los casos más cercanos. Tantísimos municipios a lo largo y ancho del país ya cuentan con las políticas que en Villa Nueva aún seguimos esperando", indicaron en la nota a la cual además adhirieron Villa Maria Diversa, Putos Peronistas Villa Maria, AMMAR Villa Maria, Asamblea Abierta No Binarie, Descalzo de Villa María, Varones Trans Villa Maria, Centro Trans Bell Ville,

Las Varillas Diversa, Unión de Organizaciones LGBTIQ+, Campaña Cordoba Sin Violencia al colectivo LGBTIQ+, Club Social, Cultural y Deportivo Somos Diversidad, Córdoba Queen, Secretaria Adjunta del Centro de Estudiantes del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, Pueblo UNVM, El Aluvión, Asamblea Oliva Contra la Violencia de genero, ATE Seccional Villa Maria, La Cámpora Villa Maria y La Cámpora Villa Nueva .

Cabe recordar que se espera que este jueves 24 de junio, el Senado trate y apruebe el proyecto de Ley de Cupo Laboral llamado “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. "Esperamos que también Villa Nueva dé esta muestra de voluntad política, para que este 28 de Junio -además del Orgullo- tengamos nuevos derechos conquistados que celebrar", expresaron en el comunicado.