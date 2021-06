Vuelta a la presencialidad: la UEPC cuestionó la decisión del Gobierno

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) consideró este viernes que el Gobierno provincial “quiere comunicar que estamos dejando atrás la crisis sanitaria pero la misma está lejos de haber finalizado”, tras los anuncios que determinaron el regreso a clases para las localidades y conglomerados urbanos con más de 30 mil habitantes.

“Según lo manifestado por el Ministerio de Salud, la Provincia de Córdoba tiene un índice de incidencia de 1.284 contagios cada 100.000 habitantes. El DNU del Poder Ejecutivo Nacional establece que se debe volver a impartir educación en formato virtual”, dice la central sindical docente, pocisionandose para exigir el mantenimiento de la virtualidad en todo el territorio.

Según señalan, “el personal de los nosocomios provinciales (públicos y privados) nos informan que lo publicitado por el Gobierno Provincial (en materia de ocupación de camas críticas) es poco verosímil, puesto que no hay personal de salud suficiente para atender esas nuevas camas”. “Prueba de lo antes dicho es la decisión de habilitar el denominado CODIGO ROJO, que implica la atención domiciliaria de enfermos covid que necesitan hospitalización, pero la saturación del sistema sanitario, lo imposibilita”, describen para dar cuenta de la situación sanitaria en el marco en la que la Provincia tomó la decisión de avanzar con el regreso paulatino a las aulas.

“A estos ya angustiantes escenarios, se suma en estos días, las bajísimas temperaturas reinantes y que se extenderán durante la semana que viene, que harán imposible cumplir con los protocolos acordados en el Consejo Federal de Ministros de Educación”, agregan respecto a las posibilidades de sostener la necesaria “ventilación cruzada” exigida por las autoridades nacionales.

Por otro lado, el gremio denuncia que, “si bien se está vacunando en forma constante, a la fecha, no toda la docencia que desea vacunarse contra el covid ha podido hacerlo”. Según un relevamiento que fue enviado a las autoridades provinciales para subsanar dicha situación, “al menos 2800 docentes no han sido convocados”. Desde la Provincia advirtieron que procuran avanzar durante este fin de semana con la vacunación en aquellos docentes que no han recibido ninguna dosis que, según aseguran, no superan el 30% del personal.

Si bien desde la UEPC señalan que es comprensible el pedido de diferentes sectores políticos, sociales y económicos para “desarrollar sus actividades con cierta normalidad”, también entienden que avanzar en esa dirección sin tomar en cuenta los parámetros epidemiológicos “agravará aún más la ya crítica situación sanitaria por la que transitamos”.

En ese marco, el gremio asegura que “el retorno a la presencialidad, puede volver aún más compleja la crisis sanitaria que estamos atravesando. Por ello es que entendemos que el Gobierno Provincial debe rever la decisión resuelta y disponer la continuidad del formato virtual de dictado de clases en todos los niveles y modalidades, hasta que la situación epidemiológica y climática lo permita, que al entender de nuestra organización es al finalizar el receso escolar de invierno”.

