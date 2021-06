Fly Fly Caroline presentó su nuevo single: La Tristeza

Fly Fly Caroline estrenó este viernes La Tristeza, un single que tiene la particularidad de presentarse en dos versiones, dando cuenta del abanico de posibilidades que hay detrás de la composición que se inmortaliza en la voz de Caro Merlo y fue producida por José Gentile.

“La tristeza tiene fin”, dice la canción en su primer fraseo. Ese mensaje directo y alentador, da inicio a un recorrido que entre lo lírico y lo estrictamente musical dan vuelta por los diferentes estados anímicos que, por el contexto en el que se inscribe, resulta imposible separar de los momentos que muchas personas pudieron experimentar con el transcurrir de la pandemia.

“La canción describe esa sensación de tristeza que muchas veces cala muy profundo, pero que no dejan de ser momentos muy especiales. Pero, por otro lado, me gusta la decisión de haber comenzado la canción afirmando que esa tristeza tiene un final. Es decir, se reconoce y se describe la tristeza, pero desde el principio se asume que se puede salir de ahí”, afirma la autora al describir la obra. “Cuando uno siente que todo le está pasando, siempre es posible hacer un zoom para afuera y darse cuenta de que, en realidad, está todo bien”, señala.

“Me conozco, sé que voy a morir un instante. Desde el fondo, siento como se me escapa el aire. Me disuelvo, se diluyen de a una mis partes. Ya sé que no es real, que todo pasa, pero juro algunas veces me rebalsa”, en la que quizás sea la progresión (lírica y armónica) más contundente de la canción, en cualquiera de sus versiones. “Creo que describe una sensación muy común y muy humana, pero también asumo que muchas veces también es muy común no poder hablar de eso”, advierte Merlo.

“Cómo hacer para seguir cuándo todo es tan distante” se pregunta Merlo en la composición que se acompaña alternativamente por un beat electrónico que se suma a un ambiente en el que destacan las guitarras dando forma a un sonido novedoso para la banda; y por una orquestación mucho más minimalista en piano y voz, más arraigada a la forma en que la canción fue concebida.

Allí, la participación de la banda completa se destaca por la contundencia del sonido y un grado de simbiosis que ya forma parte del ADN del sonido Fly Fly. Así suenan cuando se juntan Manuel Lagos, Nicolás Travaini, Fernando Uñates y Gabriel Merlo.

“Creo que hay una cuestión energética en el tema, que termina generando una emoción que no es triste, sino todo lo contrario. Hay una marquita de esperanza y optimismo, sobre todo en la primera versión”, asegura Merlo, a la vez que agrega que la canción también “puede hacer reflexionar a las personas sobre la tristeza misma. Que no es otra cosa que una sensación súper humana, hermosa y necesaria”.

La Tristeza es el primer material de la banda cordobesa en lo que va del 2021. Después de editar su primer disco, y presentarlo con conciertos en más de 15 ciudades y festivales del país, Fly Fly Caroline inició su primera gira internacional con viaje a Mexico en el 2019.

Previo al estallido de la pandemia, en 2020 la banda se había presentado en el Festival Cosquín Rock, en lo que representó su única actuación en el año. Ya en pandemia, presentaron La Noche su último single hasta la llegada de La Tristeza.