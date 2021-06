El Gobierno no intervino en el acuerdo para la producción de la Sputnik V

El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, aclaró que el acuerdo para la producción local de la vacuna Sputnik V se desarrolló gracias a la empresa india Hetero y no a gestiones realizadas por el Gobierno Nacional. "Fuimos invitados a participar a través del laboratorio Hetero. No lo indicó el Gobierno nacional. Yo no tenía la menor idea de que la gente de Hetero me iba a llamar desde Moscú para trabajar en esto", remarcó el presidente de Richmond en la reunión plenaria que mantuvieron los diputados de las comisiones de Salud y Legislación general con los representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con el objetivo de que los diputados puedan sacarse dudas respecto a los acuerdos alcanzados por los laboratorios y las gestiones por ahora fallidas para obtener la vacuna de Pfizer.

"Por supuesto que accedimos ante semejante desafío y estuvimos a la altura porque vamos a empezar a producir. Podemos llegar a hacer hasta cinco millones de dosis de los dos componentes al mes", indicó Figueiras, quien además aclaró que el precio de la vacuna "no se va a modificar, se fabrique en la Argentina o en otro lado".

"Hay que llevar tranquilidad porque con el primer componente de la vacuna podemos evitar el colapso sanitario", manifestó Figueiras.

