“Las gestas populares nos dejaron la convicción de que ‘nadie se salva solo’”

¿Qué significado tiene hoy el Cordobazo para la comunidad lucifuercista?

- Creo que, tanto para los lucifercistas como para la clase trabajadora en general, esta fecha, como cada año, nos lleva a recordar a los trascendentales dirigentes que encabezaron, y dieron forma, a la gesta popular que cambió el rumbo de la historia argentina, y nos impulsa a retomar su ejemplo. Hoy, como hace 52 años, la clase trabajadora tiene el deber de priorizar la unidad por sobre cualquier diferencia que debilite el accionar del movimiento obrero. Como bien sabemos, en aquel 29 de mayo de 1969 la unidad no solo se dio entre las organizaciones sindicales, sino que amplió el espectro de alianzas hacia las organizaciones sociales y estudiantiles, lo cual permitió articular mancomunadamente con todos los sectores de la sociedad cordobesa, desde los dirigentes de cada sector hasta los vecinos de las barriadas más humildes.

Jorge Molina Herrera, Secretario Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Usted ha desempeñado distintos cargos en la conducción sindical a lo largo de los años. Según su opinión y experiencia, ¿cuál es el legado más importante que dejó aquella gesta histórica?

- Bueno, creo que el valor más trascendente que hemos heredado del Cordobazo y de sus protagonistas, es el orgullo que tenemos de pertenecer a la clase trabajadora, y el convencimiento de reivindicar y defender nuestras conquistas laborales ante cualquier intención de socavarlas. Tanto en el ’69, como en la dictadura de 1970, sin olvidar el accionar de la Triple A desde 1973 hasta el golpe de marzo del ’76, donde se inició la última y peor dictadura militar, muchas y muchos trabajadores fueron perseguidos, torturados, asesinados o desaparecidos, por defender los anhelos de justicia, libertad y un país inclusivo con oportunidades para todos, ideales que aquellos grandes hombres y mujeres nos legaron. Luego, la hiperinflación, donde el sueldo no alcanzaba para nada, y los ’90 con su voracidad privatizadora, la exportación indiscriminada, la Ley de Convertibilidad con su estafa del “1 a 1”, todas políticas que desencadenaron la debacle económica, en la que una vez más los trabajadores pagamos los platos rotos, como quien dice, ya que a lo largo y ancho del país miles y miles quedaron en la calle. En ese contexto Luz y Fuerza de Córdoba, liderado por el Secretario General de ese momento, compañero Juan Lorenzo Racero, defendió la EPEC estatal, integrada y de los cordobeses, nuestra fuente laboral, de las ambiciones entreguistas de los gobernantes de turno, hasta que logramos la victoria con la caída de la privatización a fines del 2001, victoria que no hubiera sido posible sin el acompañamiento de la sociedad cordobesa, a la cual la familia lucifuercista le está profundamente agradecida.

Otro de los legados que nos dejara no solo el Cordobazo, sino también las grandes gestas populares, es la convicción de que “nadie se salva solo”. Volviendo a la década del ’90, como continuidad de la lucha del Cordobazo en particular y de la historia del movimiento obrero en general, los trabajadores no salimos a defender solo nuestras conquistas, que las defendimos, las defendemos y las seguiremos defendiendo, sino que, como parte integrante de la sociedad salimos a defender a la clase trabajadora en cualquier ámbito donde se vulneren sus derechos. Nuestra pelea no se agota “en las palmeras” como decimos los lucifuercistas (N. de la R.: en referencia a los ejemplares emplazados en el ingreso de la sede sindical de calle Deán Funes), sino que las trasciende y mucho. Por último, creo que es muy importante traer al presente las luchas pasadas, porque en ellas está la sabiduría de nuestros predecesores, el norte que guía nuestros pasos a seguir ante cada contratiempo.

¿En qué punto se encuentra el conflicto que lleva poco más de dos años con la EPEC?

- No podemos hablar del Cordobazo sin analizar la situación de nosotros los lucifuercistas, y los trabajadores en general. Hoy el conjunto del gremio se encuentra en estado de alerta y movilización, con asambleas de esclarecimiento en los sectores de trabajo, realizando las presentaciones que corresponden ante la Justicia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Nación, además de visibilizar el conflicto con movilizaciones en la calle y acciones frente a los sectores de trabajo, con el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad cordobesa, por ejemplo centros vecinales y organizaciones sociales, con las que nuestro gremio colabora y articula en forma permanente.

En esta fecha, que es tan cara a la historia de lucha de nuestro pueblo, quiero subrayar que si bien es cierto que las modalidades de lucha se han ido modificando a medida que pasan los años, hay una herramienta, modo, práctica…. llamémosla como sea, que no ha cambiado y que siempre va a ser la herramienta por excelencia, es el tomar las calles y hacer escuchar nuestros reclamos y el de los más débiles.

Como lucifuercista en particular, como trabajador, como asalariado quiero concluir esta charla diciendo: ¡Agustín Tosco y 30.000 compañeros desaparecidos: ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

