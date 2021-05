“Hay que terminar con la evasión y subfacturación en la exportación de carne”

Especial para La Nueva Mañana

El excesivo incremento del precio de la carne vacuna que se viene registrando en el mercado interno desde el año pasado por encima de los indicadores de la inflación obligó al Gobierno, más allá del acuerdo de precios de 5 cortes al que había llegado con la mesa de la carne, a intensificar los controles cruzados de organismos oficiales para detectar irregularidades en las exportaciones de ese producto.

Como resultado de esas operaciones el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió a 15 exportadoras de carne por controles del Estado que detectaron “operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) con la finalidad de evadir los controles del Estado nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas utilizando maniobras de triangulación con empresas radicadas fuera del país que posibilitaron el ingreso de divisas por fuera del mecanismo natural de liquidación de exportaciones”, dijeron a través de un comunicado desde la cartera que conduce Luis Basterra.

Posteriormente, el Gobierno anunció una serie de medidas económicas con el objetivo de contener el precio de los alimentos y garantizar su abastecimiento, en el marco de una intensificación de la política de control de precios y en el caso de la carne dispuso la creación de un registro de exportaciones de carnes para controlar las ventas externas y la creación de una comisión mixta interministerial y organismos de control para actualizar precios de referencia de exportación.

Además, estableció el troceo para la comercialización de la carne vacuna a los fines de permitir la separación de los cortes más populares de aquellos destinados al exterior y la extensión hasta el 31 de diciembre de los acuerdos de precios vigentes con las empresas para los 5 cortes a precios populares.

En tanto, el Gobierno cerró el proceso de medidas con la oficialización del cierre de exportaciones de carne bovina con destino a China por el plazo de 30 días, con excepción de la Cuota Hilton, destinada a Europa; la Cuota 481 y la Cuota Americana, hasta tanto se ordene el mercado exportador y se verifique el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados. La medida provocó el rechazo de la mesa de enlace agropecuaria que dispuso el cese de comercialización de hacienda que culmina hoy.

El rey de la carne

Para el dirigente peronista y empresario de la carne, Alberto Samid, la decisión de suspender las exportaciones de carne a China por 30 días que anunció el presidente Alberto Fernández frente al aumento de los precios de los alimentos es “muy buena” y la calificó en diálogo con La Nueva Mañana como “la medida económica más importante que tomó el Gobierno” para ordenar el mercado exportador y pidió que después pongan un cupo a las exportaciones a China.

Consultado sobre la iniciativa que permitirá bajar el precio de la carne, opinó: “No sé si va a bajar la carne pero que no va a subir más seguramente. Hoy estamos exportando a China el 30% de la producción cuando históricamente le vendíamos un 7, 8 por ciento y nosotros no podemos exportar ese porcentaje porque le estamos sacando la comida a los argentinos”.

Alberto Samid: “Acá está pasando una cosa muy rara, es la primera vez que ocurre en la Argentina que cada vez consumimos menos y el precio de la carne sube, esto es por la presión de las exportaciones a los chinos”.

Además, exclamó: “Como si fuera poco las vacas conserva que se llevaban los chinos ya no existen más y se están llevando vacas que tienen dos o tres pariciones y la vaca nuestra en su ciclo de vida puede llegar a tener 10 o 12 terneros, sin embargo se están llevando esas vacas y estamos destruyendo la producción de terneros”.

Por otra parte, cargó contra el gobierno de Macri por la desregulación del sector y la desburocratización de trámites que permitieron la formación de empresas simplificadas (SAS). A muchas empresas se le simplificó de este modo la cantidad de trámites a realizar, pero también les allanó el camino a operadores truchos.

“Acá está pasando una cosa muy rara, es la primera vez que ocurre en la Argentina que cada vez consumimos menos y el precio de la carne sube, esto es por la presión de las exportaciones a los chinos. Son los mismos jugadores, los mismos frigoríficos, los mismos exportadores los que armaron esas empresas fantasmas, firmas insolventes que no liquidaban divisas y también subfacturaban la mercadería que iba a China. Le facturaban la carne a un precio a una empresa creada por ellos fuera del país y esa empresa le vendía a un precio completo mayor a los chinos, esa diferencia quedaba afuera y luego ingresaba por el dólar blue”, señaló Samid.

De esta manera, dijo el empresario, obtenían una gran diferencia con la que salían a pagar más caras las vacas y eso hacía subir el precio en el mercado local, compitiendo deslealmente con los exportadores legales.

Combatir la informalidad

Por su parte, el líder de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y también integrante del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Carlos Iannizzotto, coincidió con la necesidad de combatir la aparición de empresas fantasmas que se dedican a la evasión, subfacturación y a la falta de liquidación de divisas en el mercado exportador de carne que terminan distorsionando los precios en el mercado interno.

En este sentido, entrevistado también por La Nueva Mañana, el dirigente rural sostuvo: “Esto es justamente uno de los aspectos que tenemos que combatir, que tenemos que ver cómo se solucionan porque hay informalidad, hay especulación y hay situaciones totalmente ilegales. También hay cooperativas que están vinculadas a la comercialización o al sector industrial del tema cárnico que son ilegales y a esos hay que caerle con todo el peso de la ley. El sector está colaborando con el Inaes en el control de esas irregularidades que terminan perjudicando el bolsillo del consumidor”.

Carlos Iannizzotto: “Hay una gran parte de verdad que el precio de la carne subió más que la inflación, como producto de la ilegalidad que tenemos que combatir pero también por los problemas macroeconómicos del país”.

Sin embargo, para Iannizzotto este no es el único factor que produce el aumento local de la carne también “hay situaciones macroeconómicas como el tema cambiario que al tener un sistema desdoblado embarran la situación y facilitan toda esta especulación, que no la estoy justificando si no lo estoy mencionando como otro factor más para sentarnos en la mesa y acordar”.

Además señaló como un causante distorsivo del incremento del producto “la inflación galopante” que tiene el país y “por un tema estacional”, pero también “hay problemas de gastos del estado, hay un déficit fiscal muy grande que se ha agravado por supuesto por el tema pandémico, a lo que se suma la pérdida del poder adquisitivo del asalariado”.

Entonces, concluyó hay una gran parte de verdad que el precio de la carne subió más que la inflación, como producto de la ilegalidad que tenemos que combatir pero también por los problemas macroeconómicos del país que le señalé. Si se desfasó el precio juntémonos y veremos cómo lo solucionamos. Esto implica que hay una necesidad de acordar sobre las medidas que se toman en lugar de la decisión del gobierno de suspender las exportaciones que en absoluto va a incidir en la baja del precio del producto y la Argentina va a perder 300 millones de dólares mensuales por no exportar.”

