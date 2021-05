Capilla del Monte también habilita a comercios no esenciales

Se suma a las disposiciones que ya habían tomado localidades de Punilla como La Falda, Huerta Grande y La Cumbre. Podrán abrir con servicio de delivery y take away entre las 6 y las 18.

Capilla del Monte habilitó el funcionamiento de los comercios no esenciales para esta semana.

La Municipalidad de Capilla del Monte autorizó la apertura de comercios no esenciales, pese a las restricciones que rigen nacionalmente desde el pasado sábado. Según informa el sitio La Estafeta Online, cada uno de lo locales deberán funcionar bajo la modalidad delivery o el denominado take away.

“La Municipalidad autoriza la apertura de los comercios denominados no esenciales a partir del 24/5/2021 bajo la siguiente modalidad. Horarios: 06:00 a 18:00. Atención: retiro de mercadería en puerta. Sin ingreso al local. Modalidad Delivery”, dice el comunicado oficial del municipio que, de esta forma, mantiene el rango horario que se estipula en las disposiciones a las que también adhirió la Provincia de Córdoba.

Vale recordar que ya son cuatro las localidades del Valle de Punilla que permiten el funcionamiento de comercios no escenciales (ya lo habían habilitado La Falda, Huerta Grande y La Cumbre), por lo que no se descarta que la medida se replique en otros municipios tras el fin de semana largo.