Fernández cruzó a Bullrich tras la denuncia por pedido de coimas a Pfizer

"La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad", dijo el Presidente.

El presidente Alberto Fernández arremetió esta tarde contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por sus polémicos dichos sobre la existencia de un presunto pedido de coimas del Gobierno nacional al laboratorio Pfizer durante las negociaciones por las vacunas contra el coronavirus. En ese marco, adelantó que presentará una denuncia formal contra la ex ministra de Seguridad.

"Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", sostuvo el mandatario nacional a través de Twitter.

Las palabras de Fernández se conocieron minutos después de que el laboratorio estadounidense desmintiera las aseveraciones de la referente de Juntos por el Cambio.

"Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República", denunció el Presidente.

Al respecto, Fernández dijo que "en ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados".

"Yo trabajo mañana, tarde y noche para conseguir vacunas y que me acusen de hacer negocios personales trayéndolas no se lo perdono a nadie. Jamás los hice ni los haré nunca. No podemos acostumbrarnos a la mentira", sostuvo también en declaraciones a Radio 10.

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar y exigió que el Presidente brinde explicaciones por cadena nacional acerca del fallido contrato con el laboratorio.

"Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad", remarcó.

