Bullrich afirmó que el Gobierno pidió coimas a Pfizer: la empresa lo desmintió

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó en las últimas horas al Gobierno nacional de haber solicitado sobornos a la farmacéutica Pfizer para que llegaran las vacunas contra el coronavirus al país. Sus dichos desataron una nueva polémica política y fue la empresa la que salió a desmentir las aseveraciones de la líder opositora.

"Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción", remarcó la referente de Juntos por el Cambio a través de su cuenta de Twitter.

González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción. 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

El laboratorio estadounidense Pfizer desmintió en horas de la tarde de este lunes el pronunciamiento de Bullrich sobre la existencia de un supuesto pedido de coimas del Gobierno argentino para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, y negó también la existencia de "intermediarios o representantes".

El comunicado de la compañía llegó en pleno enfrentamiento entre Bullrich con Ginés González García, a quien había vuelto a acusar de pedir coimas en la negociación para la compra de sus vacunas, ante lo que el ex ministro de Salud anunció que iba a denunciar ante la Justicia a la titular del PRO.

Pfizer aseguró en su breve texto que "no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento" y que "por otro lado, no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacunas Covid-19".

El pronunciamiento de la empresa norteamericana, a través de su filial en Buenos Aires, llegó 12 horas después de las palabras que pronunció Bullrich contra González García durante una entrevista con un canal de cable el domingo por la noche.

"La actitud de González García fue intentar tener un retorno, eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba", había sostenido la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri.

Además Bullrich planteó que el ex funcionario solicitó en las conversaciones con Pfizar que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

Este lunes por la mañana, llegó la respuesta de González García, quien fue consultado en una entrevista televisiva y afirmó: "Si me preguntan como estoy, estoy mal. Si me preguntan que voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia (...) denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar".

Posteriormente, se conoció el comunicado de Pfizer, empresa que se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada "ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero" que obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido.

Y en ese marco, la legislación estadounidense establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas, sean estadounidenses o de un tercer país, pero que cotizan en alguna bolsa de Estados Unidos.