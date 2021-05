"No sólo no me acompañaron, hicieron gala de hacer lo contrario"

El presidente Alberto Fernández aseguró que solo con la ayuda de todos será posible poner freno a la segunda ola de coronavirus que afecta al país, que acaba de iniciar un confinamiento estricto de nueve días. "Si todos cumplimos y respetamos las reglas, es posible que lo logremos”, dijo el mandatario en una entrevista transmitida la noche de este sábado por CNN en Español.

Pero, aclaró, “vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo". "Porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio dice que no se cierren, no se cierran. Y si yo digo no circulen y la provincia no pone a controlar la no circulación, la gente circula. Pero además no es solo que acá no me acompañaron. Hicieron gala de hacer lo contrario", señaló en evidente referencia al conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, entre otros.

El Presidente sostuvo que siente que muchos no lo escucharon cuando advirtió a mediados de marzo sobre los efectos que podía generar la segunda ola de la pandemia: "Siento que muchos no me escucharon, con toda franqueza. En Semana Santa advertí lo que estaba pasando y no me escucharon".

En relación a la difícil situación económica de muchos argentinos, Fernández subrayó: “No dejamos de asistir a la gente. No vamos a dejarla en banda. Si hiciera falta brindar un auxilio, lo analizaremos y de qué modo hacerlo para que llegue a quien corresponda. Lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece”.

También se refirió a las vacunas contra el Covid-19, de las cuales se distribuyeron ya más de 12,6 millones de dosis en todo el país y se aplicaron casi 11 millones. “Conseguir vacunas es un problema del mundo. A España y Francia les costó tanto como a la Argentina conseguir vacunas”, aseguró. “Cuando uno va a Europa, todos cuentan las dificultades que tuvieron porque no se cumplieron contratos. Con quien más dificultades tuvieron es con Pfizer”.

Fernández afirmó que habló con los presidentes de Moderna, AstraZeneca y Pfizer. "La primera vacuna que se aprobó es la de Pfizer”, dijo. “La impresión que tengo es que Estados Unidos resolvió preservar para su población sus vacunas y Pfizer dijo no firmo más contratos”.

En entrevista con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, grabada la mañana de este sábado en la Quinta de Olivos, el mandatario también se refirió al problema de la inflación. “Este es un país que cíclicamente vuelve al problema inflacionario. Tiene una conciencia inflacionaria y los empresarios tienden a decir: este es mi momento. Cuando en la Tarjeta Alimentar volcás semejante cantidad de dinero, ese dinero va a alimentos. El empresario dice 'este es mi momento, es ahora o nunca'”.

“Si el 30% de carne que se exporta lo dejás adentro, la oferta aumenta y los precios bajan”, señaló en referencia al cierre de exportaciones de carne por 30 días que dispuso. “Aumentar la cantidad de carne es muy lento. A partir del ’50, Perón aumentó de 2 millones a 3 millones de toneladas. Hasta ahora solo creció un 10%, pero la población no paró de aumentar”.

“El problema central de la carne tiene que ver con el ingreso de China en la compra de carne. Ya no solo compra carne deshuesada, ahora compra la vaca entera. Con lo cual entraron a competir personajes en la exportación que le da lo mismo exportar corbatas, que vacas”, añadió. “Todos los frigoríficos que antes eran un número reducido, ahora todos exportan porque ese intermediario ahora exporta vacas”.