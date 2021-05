La psiquiatra de Diego Maradona también pide la nulidad de la junta médica

La psiquiatra Agustina Cosachov pidió la nulidad de la Junta Médica que determinó que Diego Maradona murió por un accionar "temerario y deficiente" de los médicos, al igual que lo hizo ayer el otro de los imputados, Leopoldo Luque.

Según el escrito presentado ante el juez de garantías Orlando Díaz por el abogado de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk, los peritos oficiales tomaron como prueba dichos de la psiquiatra cuando declaró por primera vez como testigo, y eso derivó en una autoincriminación.

La nulidad presentada es porque el abogado dijo que se violaron las garantías constitucionales de la defensa, en el momento en que los peritos tomaron las declaraciones que la psiquiatra hizo como testigo el 25 de noviembre, día en que muere Maradona y ella estaba en su casa, y las utilizaron para incriminarla. Por ello dijeron que se violó la defensa en juicio y requirieron la nulidad que ahora debe resolver el juzgado, al igual que la planteada por la defensa de Luque.

Luque presentó también la nulidad y su abogado Julio Rivas dijo que "con asombro" notó que los dichos públicos del abogado querellante Mario Baudry fueron "captados casi textualmente en el informe de la Junta Médica". "La mayoría de los peritos médicos son funcionarios policiales" y "dependientes del Ministerio de Seguridad", y Baudry fue "jefe de gabinete del actual ministro Sergio Berni", agregó.

Según Luque, tres de los once peritos oficiales nunca pudieron haber participado ya que uno de ellos ya lo hizo al realizar anteriormente la autopsia, y los otros dos son de la obra social Swiss Medical, cuyo personal está siendo investigado en parte en esta causa.

Rivas señaló que las diferencias entre los peritos oficiales y los de parte son muy marcadas, y que la Junta Médica no tuvo en cuenta los últimos informes médicos de Maradona que se realizaron en vida. Por ello, determinó que "hicieron afirmaciones falaces que no están respaldadas por la documentación": "Para que dicho informe tenga valor se requiere que el mismo esté fundamentado y que no sea una mera opinión subjetiva de los peritos"; reprochó en la presentación.

La Junta Médica presentó el informe hace pocos días y los fiscales están por resolver si llaman a indagatoria a los siete imputados, sumado a posibles detenciones, y el cambio de carátula a un delito más grave como el homicidio simple con dolo eventual que tiene una máxima de 25 años.

